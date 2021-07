Los capazos, esos bolsos de rafia perfectos para el verano, son el complemento ideal para añadir a todos tus estilismos esta temporada.

Lo sabemos y lo sabéis. Existen prendas y complementos que, de una manera o de otra, están directamente relacionados con el verano. Los vestidos de cuadros vichy, los pareos, los kaftanes, las alpargatas y las sandalias de tacón son algunos de ellos. Pero también los capazos. Estos bolsos XXL de formato shopper elaborados en rafia son uno de los accesorios más deseados del verano y, ya sea para ir a la playa, a la piscina o a tomar algo a un chiringuito, se convierten en el toque perfecto para todos nuestros looks de vacaciones. Los capazos mantienen su esencia año tras año aunque logran reinventarse cada temporada para seguir encabezando la lista de bolsos tan cómodos como chic del verano.

Su principal característica es que resultan especialmente cómodos, ya que tienen gran capacidad para guardar prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, también son de lo más chic. Y es que en los últimos años han sabido consagrase como todo un it bag urbano. Funcionan para pasar un día de playa en playa, para echar una tarde de piscineo con amigas y para salir a tomar algo siempre que te apetezca; pues los capazos se han convertido en el complemento ideal para cualquier estilismo.

Los capazos, el complemento perfecto para rematar tus looks de verano

Nos los imaginamos combinándolos con un vestido boho largo de flores, como esos que tanto lleva Anna Ferrer Padilla en sus días de descanso por Cádiz; con estilismos repletos de color y con intensos detalles flúor como los favoritos de Anita Matamoros en su estancia en Milán; o con vaqueros y camiseta tal y como suele vestir Sara Carbonero en la época estival. No hay look al que no le venga bien este tipo de bolso.

El tono natural de la rafia es el que más se suele ver, pero no es el único. Esta temporada se llevan también aquellos con detalles de colores vivos, los de color negro, los de motivos estampados y los que presentan el asa y el cierre en piel. Son tantos que hemos querido bucear por algunas de las tiendas más populares del momento y seleccionar los ocho modelos que más nos han gustado. Ocho capazos que puedes lucir de la mañana a la noche; en la playa o en la ciudad, y que se convertirán en tu complemento favorito de las vacaciones. ¡Hazte con uno de ellos y no te arrepentirás lo más mínimo!