Estamos en la recta final de las rebajas y aunque tu mente ya está pensando en el armario de primavera, es el momento de hacerte con algunos de los chollos del remate final de la temporada. Entre todas las compras que podemos hacer ahora, cuando nos encontramos descuentos de hasta el 70%, merece que nos detengamos en el complemento estrella: los bolsos. Son fundamentales en cualquier look, y aunque nos encantan los modelos más tendencia y rompedores, que hacen todavía más especial el estilismo, nos vamos a fijar en los clásicos que nunca pasan de moda. Las rebajas son el mejor momento para hacerte con uno de esos bolsos eternos de fondo de armario que podrás lucir durante muchos (muchos) años.

Nos encantan los últimos modelos que llevan en sus brazos las celebrities e influencers, pero en nuestro vestidor no pueden faltar los diseños clásicos, que no están de moda, porque precisamente nunca pasan de moda, y que encajan con cualquier look.

Invierte en los bolsos que nunca pasan de moda

Si hablamos de colores, son el negro y el camel los dos tonos más básicos en los que debes invertir. Pero no solo puedes ceñirte a ellos, porque el marrón o el burdeos son otros de los colores que encajan con casi todo.

Y si hablamos de diseños, no puede faltarte el clásico modelo lady de mano, que también puedas llevar en bandolera, los tipo bombonera o las básicas carteras cruzadas. Todos ellos diseños sobrios, que nunca van a llamar la atención del look, pero que son fundamentales en el armario de una mujer, sea cual sea su estilo o su edad.

Antes de que te pongas ya con el armario de primavera todavía tienes que echar un ojo al remate final de las rebajas para encontrar tu modelo. Aquí te hemos ayudado con una selección de algunos de esos diseños básicos, pero no por ello menos estilosos, que seguro van a encajar en tu armario.