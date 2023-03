El estilo oversize y las prendas súper holgadas vuelven a ser la clave de cualquier estilismo y eso afecta directamente al corte de los pantalones que, ahora, se llevan de corte wide leg, palazzo, pata de elefante o, hablando mal y pronto, anchísimos. Helen Lindes que siempre ha estado en contacto con la moda, se ha dejado ver hoy con unos preciosos pantalones que nos han enamorado y que os aseguramos, triunfarán en primavera, sobre todo por su versatilidad. Por eso, os hemos hecho una selección de los hermanos gemelos de la modelo en su versión barata. ¡Descúbrelos con nosotras!

Si hay algo que tenemos claro en cuanto a las últimas tendencias de moda de los próximos meses es que ir ajustada e incómoda está completamente demodé. Si los pantalones de corte pitillo y las blazers entalladas triunfaron hace unos años, ya podemos plancharlos y doblarlos en el fondo de nuestro armario, pues no tiene pinta de que los vayamos a usar mucho según dictan las últimas colecciones. Los pantalones wide leg o de corte culotte favorecen mucho a la silueta, elevan los glúteos y son una prenda que funciona igual de bien tanto en estilismos casual, como en looks formales.

Helen Lindes apuesta por el pantalón que triunfará desde primavera hasta verano

La influencer nos ha demostrado que con una camiseta básica y unos pantalones wide leg a juego podemos conseguir el look más favorecedor. Además, ha integrado una chaqueta en el mismo tono que los pantalones con grandes solapas para unificar la parte superior con la inferior. Ella ha completado su look con unas deportivas beige, pero unas sandalias de tiras, unas botas cowboy o unos mules coloridos pueden darle a tus pantalones el toque de elegancia que necesitas para un evento importante o una cena de negocios. Con pinzas o sin pinzas, de corte crop (pesquero) o hasta el suelo, no importa el diseño, sea cual sea el corte funcionarán en primavera para un look fresco y casual.

Siempre podemos combinarlos con una blusa satinada, un tank top, una chaqueta torera o si eres de las atrevidas, un corsé ajustado. ¡Sientan de maravilla! Descubre dónde puedes conseguir unos pantalones como los de Helen Lindes en la galería y apuesta por este diseño en cuanto empiece el buen tiempo.