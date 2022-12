Todas queremos sacarnos el mejor partido a la hora de vestir, aunque, a veces, puede ser complicado saber qué tipo de prendas son las que mejor nos sientan y que disimulan esas partes de nuestro cuerpo que no nos gustan tanto. Pero eso es porque no conocemos todas las claves para hacerlo. No te preocupes, porque aquí te vamos a enseñar los cinco mejores trucos para parecer más delgada jugando con los colores, formas y estampados… ¡Apunta!

Hay ciertas partes como la tripita, las caderas o los hombros que pueden resaltar demasiado y hacer que no nos veamos tan estilizadas. Por eso siempre queremos disimularlas con la ropa y así quitarnos unos kilitos de encima. Siguiendo unos sencillos trucos podemos lograrlo sin problema. La clave está en saber utilizar las prendas para crear un efecto óptico que nos alargue la figura y nos estilice. No se trata solo de vestir de negro o utilizar rayas verticales, hay más…

Los 5 trucos para parecer más delgada

Sabemos que vestir de negro y usar prendas de rayas verticales son los dos trucos por excelencia para quitarnos unos kilos de encima, pero, ¿sabes a qué se debe? Vestir con looks monocromáticos es lo más efectivo a la hora de parecer más delgada, ya que crean una línea vertical a la vista que hace que cuando miramos, veamos una silueta más alargada. Concretamente, el color negro es el que mejor crea este efecto visual porque no refleja la luz, sino que la absorbe, logrando engañar a la vista. Por eso, un ‘total black‘ es un look que nunca falla para vernos más estilizadas.

Las prendas con rayas también crean una ilusión óptica que hace que parezcamos más altas y delgadas. Eso sí, deben ser verticales. Y si son finas mejor, ya que las líneas más gruesas no lo consiguen igual. Este efecto se debe a que las rayas siguen la dirección de tu cuerpo, creando una sensación a la vista que te hace lucir más alta y estilizada. ¿Lo mejor? funcionan en todo tipo de cuerpos.

Además de estas dos, hay otras tres claves súper sencillas y prácticas que funcionan igual de bien para disimular: escote en ‘V’, pantalones rectos y full length, cinturones… Te las contamos todas en nuestra galería, donde además te enseñamos 5 prendas ideales que cumplen con todo esto. No olvides seguir bajando y descúbrelas con detalle…