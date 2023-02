Porque ya sabemos que todo vuelve en el mundo cíclico de la moda, siempre hay que tener una pequeña caja como tenía Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York en su armario que ponía “guardar”. En este artículo, te enseñamos que prendas que ya tienes en tu armario, pero que son actualmente tendencia en este 2023 y podrás rescatar para seguir estando a la última.

¿Tank tops? Aunque creas que el nombre es algo novedoso esta prenda lleva en tu armario muchísimo tiempo. Se trata de la camiseta blanca (aunque ahora la puedes encontrar en infinidad de colores) de toda la vida. Con tirantes anchos esta camiseta no solo es la prenda perfecta por su comodidad, sino por lo fácil que es combinarla en infinidad de outfits. La tendencia volvió con mucha fuerza en el verano de 2022, pero ha estado muy presente durante el otoño e invierno y promete seguir igual de fuerte este 2023. Así que ya sabes, abre tu armario y rescata esas camisetas o prueba a comprarte unas nuevas en la tienda más cercana porque además de estar por todas partes las encontrarás a todos los precios.

Dale una segunda vida a tus prendas combinándolas con las nuevas tendencias de 2023

Este tipo de camiseta la puedes combinar con casi cualquier cosa, desde una falda larga y unos stilletos para crear un contraste entre casual y elegante, unos pantalones palazzo para formar un look con distintos volúmenes, o con unos vaqueros y una americana para un estilismo para el día a día. Las opciones son infinitas y es sin duda la tendencia más versátil de este año.

Las prendas con bolsillos también están muy en boga. Esta tendencia nació con la instauración de los pantalones cargo y los carpenter –o de carpintero–. La fiebre de los bolsillos vuelve muy fuerte y la veremos no solo en pantalones, sino también en chaquetas y camisas. Este trend dice que cuanto más mejor, busca jugar con la silueta y los tejidos de las prendas para conseguir un look de lo más urbano. Eso sí, ten cuidado en recordar en qué bolsillo has metido las llaves o puede ser un problema.

El estampado animal print es una tendencia que nunca se ha ido del todo y promete estar muy presente en este 2023. El que triunfará más será el estampado de cebra llevándolo a los complementos como bolsos o zapatos. Siguiendo con los complementos los lazos negros son la tendencia más romántica de la temporada y, aunque los empezamos a ver tímidamente este otoño, comienzan a afianzarse esta temporada. Los podemos encontrar en recogidos elegantes en el pelo.

Las gafas de sol de colores son otra de las grandes trends de este 2023. Además de protegerte de los rayos del sol aportarán de un toque de color y elegancia a los looks más sencillos. En calzado destacan los mocasines en negro. Aunque vienen reinventádonse en multitud de formas (tacón,plataforma, con hebillas) es un zapato que deberíamos tener en nuestro armario porque encaja en cualquier situación y con -casi- cualquier look.

