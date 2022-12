Comienza la cuenta atrás para fin de año. La noche del 31 de diciembre es la más mágica del año y todas queremos brillar como nunca para despedir el 2022 y dar la bienvenida al 2023 con nuestra mejor versión. Seguro que con el ajetreo del día a día y las primeras compras navideñas, aún no te has parado a pensar en el modelito que estrenarás este día tan especial… Pues atenta, porque aquí te damos las 5 claves de estilo que necesitas para conseguir el look de Nochevieja perfecto.

Esta Navidad, además, es la primera sin restricciones tras la pandemia, por lo que va a ser realmente especial. Podremos reunirnos con los nuestros en estas fechas sin tantas preocupaciones y, además, el 31 tras las uvas podremos seguir celebrando sin parar. Por eso es más importante que nunca que elijas un lookazo. Opta por prendas de noche con un toque elegante y sofisticado: vestidos y chaquetas con flecos o lentejuelas, pendientes de brillo, bolsos con abalorios… ¡Es el gran día para darlo todo!

Prendas como las de la nueva colección de Geraldine Bedrosian x Noemimisma son ideales para ir súper elegante en estas fechas. Esta chaqueta de flecos (89 euros) es perfecta para llevar con un vestido, ya que le dará un toque súper sofisticado a tu look. Además, todas las prendas de esta colección de la influencer Noemí Navarro son muy especiales, ya que llevan un pequeño lazo azul en el etiquetado para dar visibilidad al autismo.

Te damos las 5 claves de estilo para Nochevieja

Elegir el mejor look para Nochevieja puede resultar complicado. La última noche del año es la excusa perfecta para ponerte todo aquello que no sueles incluir en tus looks del día a día. Lo ideal es arriesgar para no ir muy básica, pero es importante no caer en la extravagancia y, a veces, llegar a un punto medio es complicado. Pero no te preocupes, porque en nuestra galería te explicamos las claves que necesitas para conseguir el mejor look de fin de año.

Un vestido especial, un abrigo calentito y elegante, unos taconazos, un bolso mini con detalles de fiesta, unos pendientes joya… Si quieres descubrir las 5 claves de estilo de forma detallada para ser la mejor vestida este fin de año, sigue bajando y no te pierdas nuestros consejos… ¡Triunfarás!