Los capazos son para el verano, de eso no existe duda alguna. A las puertas de la estación favorita de muchas, hacemos una selección de una bolsa irresistible. No solo apta para las mejores jornadas de playa, también para que te acompañe en cualquier momento. Confeccionado en fibras naturales, con o sin bolsillos exteriores, detalles de piel, flores, asas de colores, bolsa interior o cruzados… los tenemos para todos los gustos. Avisamos: son irresistibles y conjuntarán a la perfección con todos tus looks estivales.

Comenzamos con el capazo más tradicional, el trenzado con hojas de palma y con dos asas largas de piel. Un modelo sencillo, con gran capacidad, y sin cierre alguno. Un clásico entre los clásicos, que nunca pasa de moda y que regresa temporada tras temporada evocando los mejores veranos de nuestra vida. Del más convencional al que tiene un punto transgresor con una calavera que seguro eclipsará todas las miradas. También confeccionado con hojas de palma, pero esta vez con asas cortas, cierre en piel en un tono flúor y cartera interior con cremallera.

De los capazos más románticos a los étnicos

Cuerpo de rafia, pero con detalles de flores bordadas, una bolsa de Zara para las mujeres más románticas y perfecta para combinar con vestidos vaporosos. El cierre fruncido en tela de cuadros vichy es simplemente ideal. Si este te ha gustado, no podrás resistirte a uno con un rollo étnico infalible. Las asas al hombro con un diseño tribal en azul marino y blanco aportan esa esencia tan especial que a veces buscamos. A destacar que el interior está forrado con tela y se anuda con un sencillo cordón para no perder ninguno de los artículos que guarda.

Uno de los más originales es este que te propones a continuación de la firma Mercules. Un capazo mediano hecho con hoja de palma que está diseñado y fabricado de forma artesanal en nuestro país. Las tiras de piel le dan un toque novedoso y las tachuelas decorativas en dorado le aportan distinción. También despunta la forma alargada tan bonita que posee. Mientras que para las amantes de las bandoleras incluimos un bolso de palma con el asa de piel ajustable para llevarlo cruzado de The Code.