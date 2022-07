Tan esperadas como el ansiado verano son también las rebajas. ¡Por fin! Ya están aquí. No te lances a la compra compulsiva sin ningún tipo de miramiento, y haz la lista perfecta de aquellos artículos que necesita tu armario. Es buen momento para invertir en el complemento fetiche por excelencia de las mujeres: el bolso. Los tenemos para todos los gustos: de grandes a pequeños pasando por bandoleras y ‘totes’. Hemos creado este decálogo que lo componen bolsos que pegan con todo. Además, salvarán tus estilismos y los elevarán al máximo nivel. No pierdas detalle porque algunos son una auténtica ganga.

Del ‘tote bag’ para guardarlo todo a una bandolera versátil para llevar siempre contigo junto a tus artículos imprescindibles. Inmersos en plena época estival no podíamos obviar una bolsa confeccionada en fibras naturales que no solo nos encanta, también huele a verano y que combina con tus looks más frescos.

Bolsos para distintos estilismos

Aunque seguro que guardas muchos bolsos en tu vestidor, solo hay uno con el que viajarías al fin del mundo. Nuestro objetivo es que encuentres el que se ajusta mejor a tus necesidades, por tamaño o por estilo, pero que se convierta en el imprescindible de tu día a día. Uno de nuestros favoritos es el que te proponemos de Massimo Dutti, un bolso bandolera de piel con correa de hombro ajustable. Un modelo en un color verde hipnótico que puede adaptarse a compromisos de diversa índole. No solo podrás ir con él a la oficina también lo llevarás en tus noches de fiesta más divertidas.

Aunque si quieres un bolso versátil entonces estás buscando un ‘tote’. En este caso, hemos optado por un diseño realizado en piel sintética de Calvin Klein con cierre de cremallera y asas de mano. Su gran capacidad es uno de sus mayores atractivos. Y es que podrás llevarlo absolutamente todo lo que necesitas en su interior. Mientras que uno de los modelos más especiales es el de Dudubags, un diseño minimalista de piel con asas dobles y también bandolera, que puedes elegir en colores distintos como el azul, el negro o el fucsia.