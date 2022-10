Buscar un bolso versátil que combine con todo no es tarea fácil, pero cuando lo encuentras se convierte en tu mejor aliado. Hemos creado la lista definitiva en la que incluimos diez bolsos en clave ‘low cost’ para combinar a la perfección con todos tus looks. Ya sea para acudir a la oficina, ir a la universidad o salir con tus amigas. ¡No pierdas detalle y echa un vistazo!

Los colores neutros como el blanco, el negro o el beige nos facilitan la tarea de que un bolso se ajuste a la perfección a estilismos muy diversos. En versión maxi para esas mujeres que necesitan tener mucha capacidad en su día a día y guardarlo absolutamente todo, o más pequeños para destinarlos a una salida nocturna en la que prime el estilo. Nuestra lista está compuesta por distintas carteras que son pura inspiración, además cuenta con un importante aliciente: el precio. Ninguno de los artículos supera los 30 euros, así que este escaparate es apto para todos los bolsillos.

Bolsos comodín

Un bolso negro estilo bandolera no debe faltar en ningún armario. No solo aporta comodidad para meter esos artículos indispensables -llaves, móvil y cartera- también es un must para combinar con estilos bien distintos. Uno de nuestros favoritos es el que incluimos de H&M que cuesta 17,99 euros y que está ligeramente acolchado, además posee una correa ajustable de quita y pon. Se trata de unos de esos bolsos clásicos que podemos integrar a nuestro fondo de armario.

Si lo que necesitas es un bolso en versión XXL, entonces no debes dejar pasar el que adjuntamos de la mano de Paco Martínez. También a un precio incomparable -29,99 euros- confeccionado en piel sintética y con efecto antelina. Cuenta con un compartimento con cierre de cremallera y un amplio interior con bolsillos para tenerlo todo en orden. Combinará con todos tus looks de otoño e invierno y es perfecto para ir tanto al trabajo como a la universidad. Otro que también te va a encantar es el de Cortefiel con asa trenzada y pespuntes decorativos que posee un gran bolsillo central con cremallera y dos compartimentos.

Desliza y observa de cerca nuestra selección de bolsos ‘low cost’ que pegan con todo.