Con la llegada del verano no sabemos qué zapato ponernos para ir cómoda, aguantar el calor y que no sufran nuestros pies. Si queremos ir un poco más arreglada solemos optar por unas sandalias de tacón, pero la forma del tacón a veces suele sernos incómoda, o nos suele cansar mucho los talones y los dedos del pie. Por eso la mejor opción para cualquier look veraniego son las cuñas de esparto, que tienen mucha más estabilidad y no cansan tanto nuestra espalda y pies. Os traemos la lista de las 10 alpargatas de tacón más chic para que podáis crear los mejores looks de la temporada estival.

Las espardeñas o alpargatas son un básico que toda mujer debe tener para cuando llegue el verano, la variedad de colores, estampados y cierres es innumerable y nos da mucho juego para crear looks en los que encajen.

Las alpargatas más chic de esta temporada han de llevar cierre de tiras

Una de las tendencias de moda de este año son las tiras alrededor del cuerpo, y hay cientos de alpargatas de tiras que podemos anudar alrededor de nuestra pierna e ir la mar de moderna y, a la vez, muy cómoda.

Son muchas las famosas que ya han aparecido con este tipo de calzado y que lo han combinado con maestría como: La Reina Letizia, Gema López, Carmen Lomana o Paula Echevarría.

Desliza para descubrir nuestra selección de esparteñas, las hay de las más caras a las más económicas, para que tengáis dónde elegir. Todas las firmas de alta costura alguna vez han diseñado unas alpargatas, pero en cualquier tienda os podéis hacer con unas bien bonitas, elegir el modelo es cosa vuestra, aunque nosotras optamos por las de tacón. ¿Con cuáles os quedáis?