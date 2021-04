Este miércoles, Rocío Carrasco habló sobre Alessandro Lequio y su defensa a Antonio David Flores. Horas después, Ana Obregón le responde

Este miércoles, Rocío Carrasco concedió su entrevista más importante y tuvo que responder a muchas de las dudas que han ido surgiendo a lo largo de los siete primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘. Además de esto, también ha escuchado como algunos famosos no se creían su testimonio y cuestionaban sus palabras. Como es el caso de Alessandro Lequio, que ha sido muy crítico con ella a lo largo de estas semanas. Algunas de las frases que el italiano ha dicho son las siguientes: que Rocío es «una mujer que no ha sabido sobreponerse a los golpes del destino” o que “no puede ser que, en esta historia, todos sean malos menos Fidel”. Rociíto le contestó y lo hizo de manera tajante.

Ana Obregón, fiel defensora de Alessandro Lequio

“Creo que Lequio no ha entendido nada de lo que he contado. Debe ser que él es bastante parecido al ser (refiriéndose a Antonio David) y, claro, perro no come perro», fueron las palabras de Rocío Carrasco. Unas duras palabras por las que este mismo jueves, horas más tardes de que se produjeran, han hecho que Ana Obregón salga en defensa de su ex y del padre de su único hijo, Álex Lequio. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido un Story que podría ser una clara declaración de intenciones tras las palabras de Rociíto.

Ana Obregón ha compartido una fotografía en la que aparece Alessandro Lequio con su hijo cuando este era pequeño y escribía lo siguiente: «Que buen padre has sido y eres… Aless te adoraba». ¿Es un claro zasca a Rocío Carrasco por su no relación con su hija, Rocío Flores? ¿O puede que sea una simple casualidad, ya que en varias ocasiones Ana Obregón ha demostrado la excelente relación con su ex? Sea como fuere, la cuestión es que esa declaración ha llegado en el momento oportuno tras las duras acusaciones de Rocío Carrasco al padre de su hijo.

Alessandro Lequio no se ha pronunciado al respecto

Quien de momento no se ha pronunciado ha sido el propio Alessandro. Este jueves estará en el espacio de televisión donde trabaja, en ‘El programa de AR’, donde podría responder a las duras acusaciones de Rociíto. Las originales palabras de la hija de Rocío Jurado para dirigirse a él con «perro no come perro» se convirtieron en Trending Topic de la noche. Fueron muchos los internautas quienes comentaron lo que ella dijo sobre el italiano y sacaron a relucir algunas noticias publicadas antaño donde se hablaba de supuesto «maltrato» por parte del italiano a Antonia Dell’Atte. Unas noticias que muchos tuiteros quisieron rescatar y que ahora se han convertido en el foco mediático.