Yulen Pereira reacciona al tonteo de Anabel Pantoja y el fisio de Isabel Pantoja

Yulen Pereira ha sido el último en pronunciarse sobre el tonteo que dicen que ha existido entre el fisio de Isabel Pantoja y su sobrina Anabel Pantoja. Al parecer, ambos han hecho muy buenas migas en la gira musical a la que los dos acudieron a trabajar, buen rollo del que públicamente han presumido. En sus respectivas redes sociales se han comentado varias fotografías y bromeado sobre el físico del otro, pistas que dejan ver que se llevan de maravilla. De hecho, hay quien ha coincidido con ellos y quien insiste en la complicidad que derrochan cuando están juntos. Pero ¿qué opina Yulen sobre esta actitud? Irónico y con una media sonrisa, se ha pronunciado tras las preguntas de los periodistas a las puertas de su casa.

Vídeo: Europa Press

El esgrimista tan solo responde a esa cuestión cuando la prensa le pregunta por Anabel Pantoja, detalle que llama poderosamente la atención. El joven se mostraba hace tan solo unos días enfadado ante los rumores que aseguran que le ha sido infiel a la sevillana con Melania Puntas, una influencer con la que habría sido visto en un restaurante durante la ausencia de Anabel. "Dejad de inventaros cosas", deslizó. Melania negó cualquier relación con él y se trató de desvincular de esta polémica que ahora despierta tanta curiosidad en la audiencia.

Su ruptura saltó a los medios el domingo 5 de marzo. Poco después SEMANA publicó la verdadera razón por la que Yulen había tardado tanto tiempo en romper con Anabel Pantoja y esta no era otra que el concurso de Arelys. Al parecer, el deportista ya habría tenido en mente, desde hace más de un mes, dejar a la joven. Una información de la que también era consciente su madre y que, por miedo a que se descartase su fichaje para el concurso, la habrían alargado hasta este último momento. Un plan nada descabellado teniendo en cuenta las reacciones de Arelys al ser preguntada por Anabel Pantoja durante los últimos días.

Los movimientos de Anabel también han despertado la curiosidad de todos y es que en el Día de la Mujer publicó un vídeo en el que se colaba su ex. Sin previo aviso y justo cuando han roto y todo ha saltado por los aires entre ellos, la sobrina de la tonadillera posteaba un reel en el que Yulen y ella aparecían juntos, post al que, por cierto, Yulen le ha dado 'me gusta'. Otro extraño movimiento que suma a un sinfín de gestos que pocos entienden.

María Patiño trataba de arrojar luz a esta ruptura que se produjo a comienzos del mes de marzo. Considera que Anabel Pantoja no ha hablado todavía "para quedar como una víctima", un silencio que a Yulen ha molestado sobremanera, tal y como se ha podido ver en sus últimas imágenes. Se le ve tenso, pero no quiere entrar en detalles acerca de los motivos por los que su historia de amor ha llegado a su fin. Aunque la decisión ha sido de él, son pocos los que saben lo que verdaderamente ha sucedido. Lo que sí se ha publicado es la manera y palabras con las que rompió con Anabel Pantoja, con la que ha tenido una relación de unos 8 meses de duración. "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo", dijo. Rota y sin imaginar que eso podía suceder a su vuelta, Anabel Pantoja aún no ha querido hablar mirando a cámara sobre cómo se siente.