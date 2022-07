Yulen Pereira lleva apenas unos días en España después de haberse convertido en el último expulsado de ‘Supervivientes’ Están siendo unos momentos para adaptarse a la nueva etapa que está viviendo, ya que no estaba acostumbrado a ser perseguido por cámaras y reporteros constantemente. El esgrimista olímpico está asimilando todo lo que le está ocurriendo y deja claro que ahora toca descansar.

La pareja de Anabel Pantoja habla de sus planes

Vídeo: Europa Press.

De esta forma, no sigue las exigencias de su padre, que le hacía saber a través de una llamada telefónica en el plató del programa que desde el día siguiente se iban a empezar a preparar las olimpiadas. Yulen ha perdido mucho peso y hay mucho trabajo por hacer si quiere estar en París 2024. Quedan apenas dos años para prepararse físicamente y su padre quiere que llegue a tiempo.

Sin embargo, Yulen por ahora quiere descansar después de casi tres meses en Honduras. El esgrimista está disfrutando de su familia y amigos, y no duda en irse a la piscina que tiene al lado de su casa para darse un baño. «Mi meta inmediata es descansar un poquito que es lo que toca ahora. Descansar un poquito y a la piscina que es lo que toca ahora porque ha sido un programa muy duro, muy fuerte y ahora mismo quiero descansar un poquito, la verdad», dice rotundo.

Está a la espera de reencontrarse con Anabel Pantoja

El esgrimista ha declarado en todo momento que está feliz al lado de Anabel Pantoja, y que la esperará. De hecho, cuando se ha enterado de que a su madre podría no gustarle la colaboradora de ‘Sálvame’ para su hijo este ha salido a la defensa de su chica diciendo que no le tiene que gustar a su madre, sino a él. Sin embargo, al otro lado del mundo, la sevillana afronta su concurso sin la presencia de su chico. Eso le ha llevado a dudar sobre las palabras de Yulen.

Anabel ha comenzado a dudar sobre los verdaderos sentimientos de Yulen hacia ella. «Yo me quedo aquí y la que se raya soy yo. Que he arriesgado toda mi puta vida por él. Lo único que le pido es que no se olvide de mí«, decía visiblemente alterada. A pesar de que la colaboradora perdía los nervios, su compañera, Ana Luque, intentaba tranquilizarla y asegurar que estos momentos de tensión de debían a que se encontraban en la recta final del concurso.

La madre de Anabel Pantoja le dio un consejo sobre su relación con Yulen

Con el paso de los días, Anabel Pantoja se plantea cómo será su vida una vez que abandone el concurso y se reencuentre con él en España. Sobre todo después de que su madre, Mercedes Bernal, le pidiera que concursara con la cabeza y no con el corazón. «Que siga concursando y que lo haga con la cabeza y no con el corazón. Ya tendrá tiempo de disfrutar y hacer todo lo que quiera», le afirmó a través de una conexión en directo con su hija.

Merchi ha recordado a su hija que estaba «trabajando» en ‘Supervivientes’ y que viajó a los Cayos Cochinos de Honduras con distintos objetivos. «Entraste por dos metas. Las tienes a la vuelta de la esquina y no queda nada. Quiero que concurses con la cabeza. El corazón te puede pasar una mala jugada. Cuando vuelvas haz lo que quieras, diviértete, disfruta. Ahora tu meta es luchar por lo que tú quieres, llegar lejos, por tu trabajo, por tu dignidad… Hazlo por mí, lucha. Todos tus amigos te trasmiten el mismo mensaje», le ha dicho.