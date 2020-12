David Bustamante ha compartido un selfie de lo más navideño, donde aparece lo que pueden ser unos patucos de bebé. ¿Está Yana Olina embarazada?

David Bustamante y Yana Olina hace tiempo que decidieron no mostrar muchos detalles de su vida personal a través de las redes sociales. Sin embargo, ambos por separado comparten aspectos de su día a día. Normalmente en relación a sus respectivos compromisos profesionales. Por su parte, es habitual que el cantante comparta sus ‘selfies’ para saludar a sus fieles seguidores.

Después de haber pasado unos días de Navidad en su tierra, David ha querido mandar un mensaje a sus fans: «Os quieroooooo! Felices fiestas!!!❤️🔝». Junto a su saludo, el cantante acompaña una foto de él mismo, en la que aparece con una mascarilla muy navideña en color rojo. Detrás de él, un árbol de Navidad que han puesto encima de un mueble y en la parte inferior, una tela decorativa sobre la que hay un portal de Belén.

Pero no es esto lo que ha llamado la atención. Lo que nos ha dejado boquiabiertos es uno de los elementos decorativos que aparecen al lado del nacimiento: unos patucos de ¿bebé? Las dudas no se han hecho esperar y muchos se preguntan si la pareja podría haber dado un paso más en su relación y esperan a su primer hijo en común. ¿O solo es un objeto decorativo?

David Bustamante comparte un ‘selfie’ que ha desatado las dudas

Estos son los patucos que aparecen en la foto

Sus seguidores parecen no haberse dado cuenta de este detalle, ya que no lo han hecho saber a través de los comentarios. La pareja no ha hecho mención en sus respectivos perfiles de Instagram. De hecho, ella ha estado compartiendo publicaciones, pero que nada han tenido que ver con sus planes de Navidad.

Si la pareja estuviera esperando su primer hijo en común, sería una noticia increíble para ambos. Y llega justo apenas unos meses después de que su exmujer, Paula Echevarría, anunciara que estaba embarazada de su primer hijo en común con Miguel Torres, Miguel Jr. El 2021 podría ser un año increíble para ambos.

Sus problemas con la comida

Durante una de las últimas entrevistas que ha ofrecido, el cantante ha revelado los problemas con la comida que ha tenido. Bustamante aseguraba que este ha sido un año muy complicado para todos por culpa de la Covid-19. «Ha sido un año raro. Con ganas de escenario, de reecontrarme con el público, de sentirme útil y válido. Han habido unos meses muy largos que se me hacían los días muy largos y no había nada que hacer y era complicado. He aprovechado para componer. Eso sí».

Vídeo: Instagram

En una conversación con Vicky Martín Berrocal, el cantante revelaba sus problemas con la comida: «Siempre he entrenado porque desgraciadamente siempre he tenido muy mala relación con la comida. Durante un tiempo se convertía en un premio para mí y luego me hacía sentir mucho peor», contaba.

Para Bustamante no fue fácil salir adelante y recuperar la figura: «Por eso fue una lucha muy dura. Por eso la gente cuando te dice «oye como has engordado y todo eso». Nosotros tenemos espejo en nuestras casas y está mal que te hagan sentir así. Cada uno tiene sus motivos para estar de una manera o de otra. Cuando encuentras el equilibrio como es ahora pues ya he bajado unos kilos, estoy con una dieta y con mi entrenador. Y todo tiene un por qué«, ha añadido sin querer revelar muchos más detalles de ese motivo que le habría llevado a Bustamante a coger peso.