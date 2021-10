Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no pueden estar más felices. La pareja acaba de anunciar que esperan la llegada de dos nuevos bebés…. ¡Mellizos! Y es que, tal y como han compartido en las redes sociales, la modelo está embarazada y ya se encuentra de 12 semanas. En su tercer mes de gestación, a la pareja del futbolista ya se le empieza a notar su incipiente barriguita.

Las primeras imágenes de la argentina muestran cómo mantiene en forma su silueta. Aficionada al deporte, al igual que el delantero, presume de una figura envidiable. Pero resulta inevitable que su abdomen luzca ya un poco más abultado que de costumbre. Las fotografías permiten ver cómo ya marca tripita. Durante un paseo con sus hijos en la ciudad británica de Manchester -donde juega el portugués- ha sido inmortalizada con unos ceñidos vaqueros cuya cremallera empieza a estar bastante apretada. Y es que no es uno, sino dos, los retoños que espera. Inevitable a estas alturas que la ropa le empiece a quedar más que justa…

Además de los nuevos volúmenes de su barriguita, a Georgina se le nota, y mucho, el excelente momento personal que atraviesa. A sus 27 años, cumple su sueño de aumentar la familia con el futbolista de Madeira. Ella y su pareja ya tienen cuatro hijos: Cristiano Ronaldo Jr., que nació en 2010, los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina, la primera hija en común que tuvo la pareja en 2017. Ahora, en tan solo seis meses, serán dos más en una familia ya multitudinaria. Con este embarazo, la joven tendrá su segundo y tercer hijos (y el quinto y sexto para el jugador). Una familia súper numerosa que llenará su hogar de más alegrías si cabe.

Al anunciar que serán padres por partida doble, Georgina y CR7 publicaban una foto donde aparecen en una cama de hospital exhibiendo la ecografía de sus bebés. “Encantados de anunciar que esperamos mellizos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos deseando conoceros”, dicen en el post.

Georgina Rodríguez ha expresado en más de una ocasión sus ganas de tener más hijos con el deportista. Nacida en Argentina, la joven creció en Jaca, Huesca. Una vez en Madrid empezó a trabajar como dependienta en una tienda de Gucci. Allí conoció a Cristiano Ronaldo. Su romance comenzó a finales del año 2016. Entonces, nadie daba un duro por ellos. El salto a la fama del idilio levantó sospechas sobre lo veraz que podría ser su romance, pero con el tiempo han demostrado que su historia de amor es sólida.

Y aunque en un principio Georgina fue discreta y no hacía declaraciones sobre su vida privada, una vez que se convertía en ‘celebrity’ – acumula 27 de millones en Instagram– dio el salto a la fama y poco a poco fue aumentando su presencia en campañas, eventos, alfombras rojas. Incluso se ha animado a participar en programas de televisión como ‘Mask Singer’, donde sorprendió al mundo entero al demostrar sus dotes para el cante.

No contenta con ello, acaba de estrenar su propio documental, ‘Yo soy Georgina’, en Netflix. Este reality es una de las novedades de la plataforma y en ella, la empresaria relata cómo cambió su vida a raíz de enamorarse de Cristiano. “Tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió. El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano, saliendo de la tienda aparece un hombre guapísimo de casi 2 metros…”.

Recientemente decía en el festival de San Remo que a pesar de su faceta como madre de familia no quiere renunciar al trabajo. “Aunque para mí mis hijos son lo más importante, soy una mujer y deseo trabajar y ser autónoma. No debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el campo artístico”.