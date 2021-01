Xoan Viqueira, expareja del director de ‘Sálvame’ David Valldeperas, ha posteado en sus redes sociales un desnudo por su 42 cumpleaños.

Xoan Viqueira, ex de David Valldeperas, ha sorprendido a todos sus seguidores de redes sociales con una imagen cuanto menos sugerente. Cubriendo solo sus partes más íntimas de forma estratégica gracias a su postura, el empresario se ha desnudado íntegramente y lo ha hecho sentado en el suelo de una casa, donde se ha dejado inmortalizar por un fotógrafo del que se desconoce la identidad. ¿El motivo de esta instantánea? Cumplir un año más, concretamente, 42 primaveras, una cifra que ha incluido en un círculo en la comentada publicación. «Este señor que veis en esta instantánea hoy 10 de Enero cumple 42 añitos y como ya viene siendo tradición ahí va la #fotoplato de este año. Os doy las gracias de antemano por las felicitaciones, ya que no podré contestaros a todos/as y os digo que cumplir años me ha hecho ganar seguridad y confianza en mi mismo, por eso por muchos años más. #happybirthdaytome #felizcumpleaños #cumpleaños», ha escrito el también diseñador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xoan Viqueira (@xoan_viqueira)

Debido a la relación que ha mantenido con el director de ‘Sálvame‘ Xoan ha conocido a muchos rostros conocidos, quienes han querido aprovechar la oportunidad y le han felicitado en su perfil de Instagram. Desde Chenoa, que le escribe felicidades junto a un emoji de enamorada, a Makoke, Nagore Robles, Fernando Tejero o Adriana Abenia y es que Viqueira es un hombre muy querido. Así lo demuestra la excelente amistad que ha conseguido granjear con Paz Padilla, de quien se ha convertido en inseparable desde que perdiera al amor de su vida, Antonio Vidal. De hecho, este fin de semana y en víspera a su cumpleaños, Xoan Viqueira y la humorista han pasado unos días rodeados de nieve que, sin duda, será para ambos inolvidables.

Aunque quisieron bromear e incluso imitar el atrevido desnudo de Cristina Pedroche, finalmente lo pensaron mejor y se grabaron con un albornoz. Cabe destacar que Xoan se ha convertido en uno de los pilares más férreos de Paz, tanto es así que es el hombre que no se ha separado de ella después de que muriera su marido el pasado verano. De un modo completamente diferente y poco equiparable, los dos se han enfrentado a etapas sentimentales duras y es que Xoan el pasado mes de septiembre y el que ha sido su pareja durante más de 10 años rompieron su relación. Apoyados el uno en el otro, Xoan y Paz Padilla tratan de encontrar la calma, ayudándose mucho el uno al otro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Fue en el mes de octubre cuando Xoan dijo que no descartaba una reconciliación con su expareja. Dejó la puerta abierta a que retomaran su larga historia y aseguró que creía en las segundas oportunidades, por lo que quién sabe si nos sorprenderán durante este 2021. «Estamos en ello, sí. La relación no se ha perdido, seguimos en contacto ósea que sí», dijo el empresario.