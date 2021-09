Xandra Falcó opina sobre la nueva historia de amor de Esther Doña tras morir Carlos Falcó

Xandra Falcó ha hablado sin reparos sobre la nueva ilusión de Esther Doña, que ha rehecho su vida con Santiago Pedraz, tras la muerte de su padre. ¿Ve con buenos ojos este romance? Vea el vídeo para conocer su sincera opinión al respecto, que parece no ser la misma que atesora Tamara Falcó

La muerte de Carlos Falcó, marqués de Griñón, en marzo del pasado año, al inicio de la pandemia en territorio español, supuso un mazazo para sus seres queridos, especialmente para sus hijos, pero también para su esposa, Esther Doña, que se quedaba viuda demasiado joven. Un año y medio después, este mismo verano, la exmodelo comenzó a dejarse ver sospechosamente con un hombre al que finalmente identificaron como Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional y, a tenor de las evidencias, su nueva pareja. Tardaron varias semanas en confirmar lo que ya muchos dábamos por hecho y es que entre ellos había surgido el amor. Esther Doña se había permitido rehacer su vida, confiar de nuevo en una nueva ilusión para sanar su maltrecho corazón con la muerte de su marido. Pero, ¿cómo se lo ha tomado la familia del marqués de Griñón?

Los hijos de Carlos Falcó habían optado por el silencio ante la confirmación de que su viuda había iniciado un nuevo romance. Los más discretos del clan directamente no respondían, mientras que Tamara Falcó, enfrentada a Esther Doña casi desde que se conocieron al no ver congeniar sus caracteres, prefirió simplemente echar balones fuera cuando le preguntaban sobre esta cuestión. Sin embargo, Xandra Falcó no ha tenido reparo alguno en opinar sobre la decisión de la mujer de su padre de rehacer su vida tan solo un año y medio después de su muerte, al menos que se haya tenido constancia pública, pues se desconoce a ciencia cierta cuándo llegó Santiago Pedraz a su vida.

Xandra Falcó no ha tenido reparo alguno en responder ampliamente a esta cuestión, pues ha querido arrojar normalidad al hecho de que Esther Doña haya encontrado el amor, ya sea más pronto o más tarde de lo que algunos consideren apropiado. Desde el entorno del marqués de Griñón no pilló por sorpresa que su viuda encontrase el amor a medio plazo, tampoco a Xandra, quien no lo condena en ningún modo, sino que incluso se alegra de que haya apostado por el amor como motor de vida. Vea el vídeo para conocer cuál es su opinión, cómo valora el nuevo rumbo que su “madrastra” tomó cuando su padre faltó y si considera justo los descalificativos que en los últimos meses le han dedicado por enamorarse de nuevo. ¡Dala al play!