Marta López y Efrén Reyero se podrían estar dando una segunda oportunidad en su relación después de que el malagueño haya salido de ‘La casa fuerte’

A pesar de que Marta López aseguraba sentirse decepcionada con Efrén Reyero, por posibles filtraciones del malagueño sobre su relación sentimental cuando eran pareja, la historia vuelve a dar un vuelco. La colaboradora de televisión se mostró indignada cuando el empresario entró en ‘La casa fuerte’ solo dos semanas después de romper y entonces dijo estar dolida, pues Efrén supuestamente había pasado pantallazos de sus conversaciones e incluso había detallado íntimos audios de Marta a gente de su entorno. Lo suyo parecía que no tenía vuelta atrás hasta que se vieron en plató, ya que ella rompió en lágrimas cuando tuvieron un tenso cara a cara. Días después de su reencuentro ni ha habido unfollow entre ellos, ni ha desaparecido tampoco el tonteo. ¿La prueba de ello? Está en sus redes sociales, donde es más que evidente que «donde hubo fuego quedan cenizas».

La fotografía que ha hecho saltar todas las alarmas es la última publicación que ha posteado Marta López. En ella, aparece Marta muy sexy con un body negro, unas medias y unos botines de tacón, un look con el que ha dejado boquiabierto a Efrén, tal y como él mismo ha demostrado. «Preciosa foto«, ha escrito el empresario, lo que una vez más vuelve a centrar todas las miradas en los que fueran pareja. Aunque él aseguró que se dio cuenta de que no podían estar juntos, dentro del reality llegó a decir que podría suceder algo de nuevo con Marta, dos declaraciones dispares que han provocado el desconcierto en los espectadores.

Para muchos esto se traduce en que dejan la puerta abierta a una posible reconciliación, aunque los últimos movimientos de la pareja han dejado despistados a todo el mundo. «Yo siempre he dicho que la quiero con locura, pero como amistad. Como pareja me he dado cuenta que no podemos estar», aseguró. Fuera de toda duda, sobre lo que los dos han insistido ha sido sobre todo el cariño que se tienen y es que antes de que surgiera algo entre ellos, eran muy amigos. Por ello, tildaron su relación de «amoristad», un concepto con el que desvelaban que lo suyo empezó siendo confidentes.

Otro detalle llamativo son las misteriosas frases de Marta. «Dónde te abracen y quieras 5 minutos más, ahí es» o «Lo inalcanzable, en tus manos…El infinito, muy cerca… Y lo imposible…sucediendo» son solo un ejemplo de las reflexiones que ha compartido tras su ruptura con Efrén, el cual, por cierto, ha confesado que está seguro de que Marta se enamoró de él durante su corto, pero intenso romance. Fue en el mes de agosto cuando se conoció su unión sentimental y ha sido seis meses más tarde cuando todo se ha roto entre ellos.