Virginia Troconis es mucho más que la esposa de Manuel Díaz El Cordobés, aunque ella también lleva a gala el serlo. Pero siente que está en el punto perfecto de su vida, tal y como nos cuenta a SEMANA. Acaba de publicar el libro ‘Comida, vamos a llevarnos bien’, en colaboración con el nutricionista Pablo Ojeda, y además es madrina de una campaña por la salud cardíaca. “Yo no quiero ser influencer, sino influyente. Y ser adalid de la vida sana, me encanta. Llevo veinte años en España y siempre me he sentido muy bien recibida, respetada y valorada. No he fingido un papel y a la larga es bonito”.

Pregunta: ¿Cuál es tu filosofía?

Respuesta: Lo importante es tener paz interior. Entonces es cuando puedes transmitir algo. Yo ahora siento que estoy en un momento divino de mi vida. Incluso puede ser el mejor. Con mis dos hijos mayores, haciendo lo que me gusta, influyendo con cosas positivas… He evolucionado como persona y como mujer a lo largo de estos años. Cuando empiezas a ver la vida así, la disfrutas de verdad. Yo soy ‘esposa de’, pero además de esposa soy muchas más cosas. Es bonito saber de dónde vienes y saber dónde estás. Manuel y yo somos un equipo. Cuando él me necesita, yo estoy, y al revés.

P: ¿Cómo se logra eso?

R: En estos 20 años también hemos evolucionado y hemos pasado por altos y bajos, como todas las parejas. Pero qué bonito es mirar atrás y decir: ‘Aquí está la persona con la que quiero vivir’. Nuestros hijos ya tienen su camino y ahora nosotros tenemos el nuestro. Siento que me queda mucho por dar y por disfrutar. Ahora estoy en otra etapa.

P: Tu hijo se ha ido a Madrid a estudiar Arquitectura…

R: Estoy con el ‘duelo’, por decirlo así… pero estoy ilusionada, contenta y orgullosa por él. Ahora viene el examen más difícil de mi vida, porque me va a demostrar si lo he hecho bien o no como madre. Nos va a venir muy bien a él y a nosotros. A los hijos hay que dejarlos volar… pero que vuelva siempre. Ahora mi hija, que tiene 15 años, está de hija única. De momento quiere estudiar Psicología.

P: Se te ve muy segura…

R: Yo no voy de nada. Ni soy nutricionista ni escritora ni nada, pero soy curiosa. Me gusta aprender. Estoy feliz. Le doy la importancia justa a las cosas. Es evolución. Manuel y yo ahora estamos en un momento de disfrute. Antes yo le seguía y todo era en función de él, y ahora cada uno tenemos nuestras cosas. Es una etapa divina. Para mí el lujo es poder disfrutar de momentos con los míos. Más que comprarme un bolso o viajar. Por eso se siento en un momento pleno de vida.