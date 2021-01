La cantante y ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ se ha apuntado a la moda de los desnudos revolucionarios en las redes sociales justo cuando celebra su 40 cumpleaños.

Rosa López celebra este 14 de enero su 40 cumpleaños. Da la bienvenida a una nueva década y como la ocasión lo merece, la cantante ha querido celebrar esta fecha tan especial con un desnudo que se ha convertido en viral. La ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ se quita la parte de arriba de su look y oculta sus pechos con su pelo, que por cierto, tiene más largo que nunca.

«Siempre he escuchado eso de que cuando se llega a la edad de los 40, es la mejor época para disfrutar. PUES YA ESTÁ!! EA! AQUÍ ESTAMOS preparadita y con los brazos y el corazón de par en par como siempre y para no variar. Iré contando a lo largo de los años que nos quedan, que estoy segura que estaremos juntitos. Ese es el mejor regalo de cumpleaños», empieza diciendo Rosa López junto a la imagen.

Pero no es lo único que ha querido decir la cantante. Y es que Rosa se muestra muy agradecida por todo el cariño y apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera profesional: «Gracias a todos por hacer que cumplir años sea aún más especial. Estoy emocionada porque junto a mi equipo @gaakcomunicacion, por primera vez sacaremos con sello propio el nuevo disco que se viene cocinando, y muchas canciones para por siempre mostraros el respeto y el amor, para vosotros. Sois magia pura. Gracias 🙏✨ 📸 @joan_crisol👄 @cochialexanderprofesional @myextensionsmadrid 💕», termina diciendo la cantante.

El desnudo más revolucionario de Rosa López hasta la fecha

Como era de esperar, la publicación ha conseguido numerosos likes y reacciones por parte de personas anónimas y rostros conocidos de nuestro país. Todos coinciden en felicitar a la cantante, así como en hacerle saber lo maravillosa que está en esta publicación: «Felicidades ROSE 😘 Salud hoy y siempre», «Felicidades corazón 😘», «Guapaaaaaaaa muchísimas felicidades ❤️❤️❤️», «Wauuuuuuu estas genial 👏👏👏👏FELIZ CUMPLEAÑOS 😍», han escrito.

En esta foto, vemos a una Rosa López con el pelo largo. Hace apenas unos meses, SEMANA compartía la decisión que había tomado la cantante de cortarse el pelo a una melenita muy favorecedora. La imagen esta puede ser de la actualidad, pero Rosa habría tenido que ponerse extensiones, o simplemente se trata de una foto antigua de una sesión de fotos.

Lo cierto es que se encuentra en un gran momento personal y ha querido celebrar el paso de década con este desnudo, algo que se ha convertido ya en tendencia entre los rostros conocidos. También pasa por una gran etapa profesional, ya que está inmersa en las grabaciones de su nuevo trabajo, por lo que pasa gran parte del tiempo en el estudio.

Rosa López, ¿sigue enamorada?

En pleno confinamiento, Rosa López explicaba a SEMANA en exclusiva que estaba enamorada. “Quién sabe lo que está pasando en este confinamiento”, explicaba en el mes de abril Rosa López. Decidió abrirse con SEMANA y contar su verdadera situación sentimental. “He conocido a una persona, quien me iba a decir que esta situación me traería esto”, confesaba emocionada y sonrojada. “Estoy súper feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Chenoa”.