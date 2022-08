También ha desvelado de su decisión de darle pecho y de lo bien que él se ha agarrado al mismo: «En cuanto salió, se agarró perfectamente al pecho y durante la noche le he dado dos veces más, sin dormir y agotada pero parece que no le sabia suficiente mi calostro porque todavía no es leche como tal y hemos tenido que darle dos biberones. Ella no ha parado de llorar durante la noche y yo tampoco, de cansancio e impotencia de no poder hacer nada y tampoco saber cómo hacerlo», escribía.