Violeta ha hecho el capítulo más complicado de su canal. La que fuera concursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa‘ se abre en canal y lo hace hablando de sus problemas con la comida, un problema que lleva arrastrando más de dos años, justo en el momento en que el comenzó su andadura en la televisión. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, no ha sido hasta ahora cuando Violeta Mangriñan ha querido hablar sobre estos problemas alimenticios que tantas jóvenes sufren a diario.

Violeta habla de unos de los episodios más horrorosos de su vida

«El capítulo de hoy va a ser el más heavy y una de las más fuertes que he hecho. Me estoy poniendo fatal porque me cuesta hablar mucho de este tema. Es como que me da vergüenza, siempre me ha dado realmente vergüenza y es cómo ¿por qué? No debería de hacerlo, pero es una cosa que me duele, me pesa mucho, llevo ya dos y años y medio con esto. Es algo jodido. Comparto con vosotros el 70% de mi vida, prácticamente todo. Esto ha formado parte durante dos años y medio de ese 30% restante que me guardo para mí, de mi vida personal. Tengo mis secretos, mis asuntos personales y tengo mis problemas», comenzaba anunciando en su nuevo capítulo de MTMAD, donde suele hablar de todo y responder a todas sus polémicas sin pelos en la lengua.

Confiesa que es una persona insegura y los problemas que ha sufrido

«Yo he sido siempre una persona muy fuerte, pero hasta el más fuerte tiene sus puntos débiles y sus problemas. Yo he hablado de que soy una persona insegura, porque lo soy y tengo muchas inseguridades pese a que sea una persona que a veces me lo flipe o me lo crea. Esto empezó hace dos años y medio cuando empecé en la televisión», comenzaba anunciado Violeta, con la voz entrecortada por lo que iba a contar a continuación.

«Yo siempre he sido una persona delgada, no he cambiado tanto. No soy ni alta ni bajita, mido 168 centímetros y pesaba 49 kilos. He sido siempre así y he estado acostumbrada verme siempre así. Hubo una etapa de mi vida hace dos años y medio que no lo pasé nada bien, salí de una relación tóxica y a parte por problemas hormonales, me hinché y engordé muchísimo. Bueno engordé 7 kilos. Joder, me cuesta hablar de eso un montón», añadía completamente emocionada al recordar esa etapa de su vida que tanto daño le ha hecho a lo largo de su vida personal y profesional. «Y justo fue en la etapa que empecé en televisión. Entonces claro, yo me veía que estaba cambiando y no me veía bien. En ningún momento estoy diciendo que en esa etapa estuviera gorda porque lo máximo que pesé fueron 56 kilos», anunciaba.