Violeta Mangriñán lleva muy poco tiempo ejerciendo de ‘influencer’, pero le ha dado muchos beneficios económicos. Ella misma habla de ellos y de los lujos que se ha dado con todo el dinero que lleva ganado.

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. La que fuera concursante de una de las ediciones de ‘Supervivientes’, donde conoció a Fabio, su actual pareja, ha querido tratar un tema muy delicado como es su vida y el dinero que gana con sus compromisos profesionales, sobre todo en por su faceta de ‘influencer’. Aún así, ella asegura que no se considera ‘influencer’. «No me gusta ponerle etiqueta a mi trabajo, pero sí que es verdad que trabajo con las redes sociales y hay muchas personas que hacen lo mismo que yo, pero sí se consideran ‘influencers'», comienza explicando.

La joven se muestra muy indignada porque hay muchas personas que desprecian el trabajo de las ‘influencers’ y ella ha salido en defensa de todas ellas. «Parece que la gente habla de esto como si no fuera un trabajo, siempre como con desprecio, como con inquina… en resumen, como con envidia», dice.

Su labor como ‘influencer’ le ha dado muchos beneficios económicos

Aunque no se considere ‘influencer’, Violeta se gana la vida con las redes sociales, aunque desde hace muy poco tiempo. «Yo me hice Instagram hace dos años y pico, creo que en enero hará tres años. A mi la vida me ha cambiado muchísimo, mi vida ha dado un giro muy heavy. En el sentido económico ha sido para mejor, pero desde que tengo redes sociales soy una persona más insegura, con muchísimos más complejos», comenta sobre la bueno y lo malo de ser ‘influencer’.

«Esto me ha afectado a niveles emocionales. Si tengo que compararlo con mi vida de antes, ahora gano muchísimo más dinero que antes. Tengo una situación económica mejor. Gano tanto como creéis. La última vez que hablé de cifras en mi canal se me juzgó muchísimo, conforme están las cosas, no me puedo quejar. Hay muchos ‘influencers’ que me dicen lo que cobran y me quedo muy sorprendida», declara.

¿En qué invierto el dinero?

«Yo he tenido épocas en mi vida que trabajaba 45 horas y no llegaba a los 1.000 euros al mes. Cuando has trabajado y sabes lo que cuesta ganarlo, luego lo valoras más. Yo soy una persona que ahora muchísimo, me doy mis caprichos de vez en cuando, me compro mis bolsos, mis zapatos… pero siempre de forma coherente. Todo si es algo que puedo hacer o permitirme. No me gusta la gente que vive por encima de sus posibilidades», empieza explicando.

Su mayor capricho ha sido comprarse un coche

«Luego no ha tenido reparo y ha querido decir qué hace con su dinero. Lo primero que hay con mi dinero es ahorrar, porque me quiero comprar una cosa propia, no quiero vivir de alquiler. Y después, lo que hago es invertir. Invierto en negocios, espero que vaya viento en popa», dice sobre las dos que hace con el dinero que gana.