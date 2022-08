Violeta Mangriñán está pasando por una de las etapas más dulces de su vida desde que el pasado domingo diera luz a la pequeña Gala. Aunque se hizo de rogar, lo cierto es que no puede estar más feliz con su primera hija en común con Fabio en brazos. Sus emociones están a flor de piel y comparte todos los detalles de su nueva faceta como mamá a través de sus redes sociales. Cumpliéndosela una semana desde su nacimiento, la que fuera concursante en ‘Supervivientes’ ha hecho público el vídeo de su parto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

Una semana después de darle la bienvenida a Gala, Violeta Mangriñán ha visto el vídeo de su parto y no ha podido contener la emoción. Visiblemente afectada y emocionada, la influencer ha asegurado que no se puede creer aún que haya traído vida al mundo. Ha querido compartir un pequeño fragmento de esas imágenes con sus seguidores y en ellas hemos visto el momento en el que le ponen por primera vez en sus brazos a la pequeña. Un momento muy emocionante en el que tanto ella como Fabio no pueden contener la emoción y les vemos radiantes de felicidad.

Eso sí, Violeta ha dejado claro que no va a compartir el vídeo completo puesto que quiere que esos momentos se queden para ellos. «Todo el dolor y la falta de sueño merecen la pena cuando la ves por primera vez. No había sido capaz de ver el vídeo entero de mi parto, 23 minutos. Las mujeres somos increíbles«, cuenta.

De la misma forma, la joven ha explicado que también ha estado viendo vídeos previos al parto: «Estaba en una nueva y no recuerdo muchas cosas. Mi madre y Fabio iban grabando momentos para que tuviese recuerdos de ese día». Nunca pensó que tuviera un dolor más fuerte que los cólicos que tuvo en el reality de aventuras de Telecinco, hasta que dio a luz a su hija.

Adaptándose a su nueva etapa

Violeta está intentando adaptarse a su nueva faceta como madre y no duda en compartir con todos los primeros momentos con su pequeña. Eso sí, ha dejado claro que no va a dejar de hacerlo porque Gala ya forma parte de su vida. «No tengo otro tipo de contenido que no sea este hasta que me encuentre bien al 100% para salir de casa y hacer fotos. Siento si os sube el azúcar, pronto vuelvo, estoy disfrutando de los primeros días con mi cosita bonita y adaptándome a mi nueva vida», cuenta. En sus primeros días como madre, la joven tan solo duerme cuatro horas de media al día y busca ayuda en su madre para poder desconectar algunas horas para irse de compras.