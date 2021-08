Sara Carbonero está pasando unos días de vacaciones en Zahara de los Atunes (Cádiz). En concreto, en una mansión no apta para todos los bolsillos.

Sara Carbonero y Raquel Perera están disfrutando del verano juntas. Su vida ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte, por lo que se sienten muy identificadas la una con la otra. El camino no ha sido fácil, pero su amistad ayuda a que ambas superen cada uno de los obstáculos que se encuentran en el camino. Y qué mejor para hacerlo que una espectacular villa en Cádiz para hacer de estas vacaciones unos días inolvidables, todo un chute de energía de cara al nuevo curso. No obstante, el precio no es apto para cardíacos y es que su precio por una semana supone un total de 16.500 euros, una cifra que no encaja en todos los bolsillos. Con máxima seguridad y privacidad que les aleja de todos los curiosos, Sara y Raquel han escogido una mansión de grandes dimensiones en Zahara de los Atunes.

Estas dos amigas se han decantado por una villa llamada ‘La Recoleta’, tal y como ha encontrado con muy ojo ‘Jaleos’. Se encuentra junto al Faro de Camarinal, por lo que tiene una excelente ubicación en el mapa y, sobre todo, unas increíbles vistas de las que pueden disfrutar cada mañana. Tiene una capacidad para 9 personas, está muy cerca de la playa y, además, está integrada en una naturaleza salvaje, lo que la convierte en un lugar todavía mejor. Pueden acceder desde la vivienda a una cala con arena blanca y aguas cristalinas en las que darse un chapuzón que no todo el mundo tiene la suerte de darse.

Con 5 habitaciones, 6 baños, una piscina privada de agua salada, vestuarios y muchas otras comodidades, Sara Carbonero ha encontrado una casa que la tiene enamorada. Eso sí, deberá desembolsar junto a Raquel Perera y los amigos con los que comparte un total de 2375 euros por noche, siendo muchos los que optan por estas villas. Prueba de ello, que hayan colgado el cartel de completo hasta casi el mes de diciembre, lo que demuestra que el servicio ofrecido es todo un éxito. Si bien Sara Carbonero apenas ha dado detalles de donde se encuentra, algunas imágenes de sus redes sociales han dado pistas del enclave en el que aprovecha sus días de asueto.

El inmueble tiene nada más y nada menos que 586 metros cuadrados y se distribuye en varias plantas que habrán recorrido también los hijos de ambas. Todas las estancias tiene una gran luz, lo cual sin duda es otro punto fuerte de la vivienda que han alquilado. Decorado con un gran gusto, la casa cuenta con muebles modernos de líneas puras, consta de vestidor, habitaciones con baño en suite y una zona exterior en la que organizar cenas sin necesidad de mirar el reloj.