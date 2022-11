Este sábado, el ‘Deluxe‘ vivió una de sus noches más tensas con la visita de Raquel Mosquera, quien se sentaba en el programa para contestar a los ataques de Rocío Carrasco sobre ella en su serie documental ‘En el nombre de Rocío’. Nada más comenzar el espacio, la peluquera denunció que Jimmy Giménez Arnau supuestamente insinuase que Pedro Carrasco era homosexual. Algo que provocó que el periodista la llamara «cerda» en directo. La viuda del boxeador exigió que este le pidiera perdón y aunque lo hizo, un micro abierto pilló al colaborador volviéndole a insultar.

Raquel Mosquera exigió que Jimmy Giménez Arnau le pidiera perdón, aunque él se negó en un primer momento. Por ello, la peluquera advirtió con querer hablar con Javi, su representante y también abogado, puesto que no quería seguir adelante con la entrevista. Minutos más tarde, el periodista le pidió disculpas, aunque fuera de cámaras volvió a referirse a ella con el mismo adjetivo. «¿Y ahora qué más hay que hacer con esta cerda? ¡Venga hombre!«, se le escucha decir.

A pesar de amenazar con parar la entrevista, esta siguió adelante aunque con una gran lista de colaboradores vetados: Carmen Borrego, José Antonio Avilés, Pilar Vidal, Belén Rodríguez, Kiko Hernández y Paloma García Pelayo. «Cuando protegéis tanto a una persona, hay que protegerse», afirmaba Raquel Mosquera. Bajo esta premisa ha señalado que los profesionales que iban a estar durante la entrevista iban a ser «objetivos y he querido que estén. Esto es un directo y yo quiero que a mí se me escuche hablar. Esto no es un documental», subrayaba con rotundidad.

El reproche de Raquel Mosquera a Jorge Javier Vázquez

Raquel Mosquera ha reprochado a Jorge Javier Vázquez la amistad que actualmente mantiene con Rocío Carrasco. «Lo que pasa es que tú ahora conmigo ya no te ríes ni me sigues en Instagram porque eres muy amigo de Rocío Carrasco». También le ha dicho que «para proteger o mantener a una persona arriba no se puede hundir a otra. Desde que te has hecho amigo de Rocío, de mí se han dicho cosas en el programa que no están bien». Mientras que él se ha defendido añadiendo que había encontrado muchas contradicciones en las declaraciones que ha realizado a lo largo de los últimos años. De la misma forma, la peluquera aseguraba al inicio de su entrevista que sentía que le iban a preparar una encerrona, aunque no le tenía miedo a nada ni a nadie.