«¿No ves que así yo soy feliz? Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí», reza parte de la letra.

Desde que SEMANA reveló en exclusiva que Paloma Cuevas y Enrique Ponce habían puesto fin a su relación, la vida de ambos ha dado un giro de 180 grados. La modelo se encuentra refugiada en los suyos y el Maestro de Chiva ha rehecho su vida con Ana Soria y está centrado en su nuevo proyecto profesional. El diestro prepara su salto a la industria discográfica y a la espera de que su trabajo salga a la luz, empieza a calentar motores y ha mostrado un adelanto de lo que veremos en su disco.

Enrique Ponce ha publicado en sus historias de Instagram un pequeño adelanto de lo que veremos próximamente en su primer trabajo discográfico. El vídeo en cuestión llama la atención por la letra de la canción que ha elegido el diestro como avance para mostrárselo a sus seguidores. En concreto, Ponce le canta al desamor y expresa su infelicidad ante un amor que no es correspondido.

«No me despiertes tú, ¿no ves que así yo soy feliz?/ Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí/ No hay necesidad que me desprecies /Tú ponte en mi lugar a ver qué harías/ La diferencia entre tú y yo, tal vez, sería, corazón/ Que yo en tu lugar sí te amaría», reza la letra. En concreto, el diestro ha versionado «La diferencia», una canción de Vicente Fernández que refleja a la perfección el momento por el que ha pasado Ponce y que va dedicada a un amor que no es correspondido.

Así, en forma de verso, el diestro habla de su ilusión ante la nueva relación que ha comenzado con Ana Soria y expresa a través de la música los difíciles momentos junto a Paloma Cuevas al darse cuenta de que, a pesar de haber estado toda una vida juntos, no la ha amado de verdad. Una canción my significativa en la que podemos encontrar frases como «Si no me quieres tú, yo te comprendo«, «Que a tu cariño llegué demasiado tarde» y que reflejan de cierta manera sus dos historias de amor. Vea el vídeo.

Este adelanto llega en plena convalecencia tras su operación de urgencia del pasado. Enrique Ponce fue operado a finales de octubre de una hernia de estómago en la clínica Cristo Rey en Jaén, tal y como confirmó SEMANA en exclusiva. El 2 de noviembre recibió el alta hospitalaria y ya descansa en casa. El torero se ve obligado a reposar. Tanto es así que no podrá realizar ejercicio físico durante más de un mes. En este tiempo, Enrique espera estar recuperado y retomar de nuevo la rutina que seguía antes de tener que ser intervenido de esta dolencia tan incómoda. Así cuenta los días para volver a retomar su agenda y continuar con los proyectos que tiene entre manos.