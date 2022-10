Hace unos años, Mar Saura era uno de los rostros más populares de la televisión en nuestro país. Era habitual verla en las pasarelas tras ser coronada como Miss España en 1992, así como en la pequeña pantalla haciendo varios papeles en series y poniéndose al frente de varios espacios. En los últimos años, centrándose en su faceta como actriz, la catalana ha ido alejándose de los focos mediáticos. Ahora, cuando cumple 47 años, la modelo se ha hecho su propio hueco en México y lleva una vida que, hasta ahora, desconocíamos.

Alejada del foco mediático, Mar Saura vive a caballo entre España y México, siendo este último país donde ha desarrollado una gran carrera. Con una vida en la que no escatima en gastos, la modelo acaba de estrenar ‘Un retrato de familia’, una película dirigida por Adrian Zurita y que ella misma protagoniza. Se trata de un filme que le ha llevado a cumplir muchos sueños. Entre ellos, ir a Los Ángeles a estrenarla.

Mar Saura está triunfando en México no solo con su carrera como actriz, también como empresaria. Actualmente, es la imagen de la aseguradora GNP y con ella se encarga de dirigir y protagonizar sus propias campañas, algo que le permite estar delante y detrás de las cámaras y así controlar toda su imagen. Además, no ha dicho del todo adiós a presentar puesto que está al frente de su propio espacio de entrevistas a través de su cuenta de Instagram en el que cada semana charla con una importante figura de Latinoamérica. Entre ellos encontramos a Horacio Pancheri, un conocido actor argentino, Alejandro Nones, actor venezolano, y Roger González, presentador Méxicano.

Su propia línea de cosméticos

De la misma forma, en 2020, Mar Saura triunfa con su nuevo proyecto empresarial, ‘Ocean by Mar Saura’. Se trata de su propia línea de productos cosméticos veganos del que ella misma es imagen. La presentadora tomó la decisión de sacar a la venta su propia colección puesto que estaba cansada de no encontrar productos cosméticos que aliviaran los problemas de su piel sensible y reactiva. Los productos desintoxican de la polución, el tabaco y la luz azul.

En cuanto a su vida personal, la actriz está feliz junto a su marido, Javier Revuelta del Peral, a quien conoció en 2001 y del que entonces no se ha separado en ningún segundo. El matrimonio tiene dos hijos, Claudia, de 16 años, y Javier, de 9.