Para la intérprete dejar su casa no fue fácil, pero en su transición le ayudaron tanto sus hijos como amigos, de hecho, fueron muchos los rostros conocidos que la visitaron y pasaron tiempo junto a ella. Su sobrina Manuela Velasco siempre que ha podido ha acudido a verla a la residencia y ha hablado maravillas de ella y de cómo se encuentra: «Cuando la he ido a ver, la he encontrado de maravilla. Al principio es un shock y tomar la decisión ha sido muy difícil. Para mis primos, tomar la decisión ha sido muy difícil, pero es lo que necesita. Es donde mejor está, pero aún así, hasta que no lo has visto siempre dices ‘ay’. Nos pasa a todos con las personas que se hacen mayores. Son etapas de la vida y hay que cubrir sus necesidades», comentaba en marzo Manuela, convencida de que sus primos han tomado la mejor decisión.