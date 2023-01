La relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel sigue viento en popa. Esta Navidad, SEMANA publicó en exclusiva unas fotografías que confirmaban su relación en las que se les podía ver paseando por un conocido centro comercial de Madrid. Ahora, es el padre de la modelo, Victoriano Valencia, quien no puede evitar deshacerse en halagos en el que sería su actual yerno. A su llegada a la inauguración del museo de José Ortega Cano, que ha tenido lugar este jueves en la tarde en la capital madrileña, Victoriano ha hablado con la prensa tanto del diestro como de la relación de su hija con el astro mexicano.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Victoriano Valencia ha querido hablar sobre la relación de su hija y el cantante: «La relación sigue igual. Son dos amigos», decía. «¿Amigos con derecho a roce?», le preguntaba una de las reporteras del vídeo. A lo que él respondía «De momento son amigos pero te voy a decir una cosa, él es un caballero, una gran persona y eso no te disgusta», comentaba. Está claro que el padre de Paloma Cuevas le tiene un cariño especial al mexicano.

El padre de Paloma Cuevas tan solo tiene buenas palabras hacia Luis Miguel

A pesar de que no ha querido confirmar su romance, ha asegurado que hacen una muy buena pareja: «Los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente…«. Durante su charla con la prensa, se ha hablado sobre el hecho de que Luis Miguel habría dicho que siempre ha estado enamorado de Paloma Cuevas: «Eso dice él, que desde que la conoció, hace un montón de años porque son amigos desde hace un montón años. Paloma es madrina del hijo mayor de Luis Miguel, por lo tanto tienen una amistad entrañable, de muchos años», confirmaba. Sobre la posibilidad de que suenen pronto campanas de boda: «Hombre pues son dos personas maravillosas las dos. Él es un caballero», aseguraba.

No es la primera vez que el torero habla de Luis Miguel y de la posible relación que tiene con su hija. Nunca ha ocultado el cariño que le tiene: «Es un gran muchacho, una gran persona, un caballero… Es un grandioso artista, ahí está la prueba de miles de canciones«. Tampoco esconde que le haría ilusión ver a su hija casada con Luis Miguel: «No me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella… Es ella quien lo tiene que decidir».