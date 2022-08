Víctor Elías está destrozado tras el duro adiós a su madre. La actriz Amelia Álvarez del Valle -familia de la Reina Letizia– perdía la vida el pasado 31 de julio y la carta que escribió el actor de ‘Los Serrano’ reconvertido en un músico de éxito emocionó a todos. Con las emociones a flor de piel dejó a sus seguidores el artista, que ahora ha vuelto a conmover al enfrentarse a las preguntas sobre cómo se encuentra tres semanas después de tener que despedirse de su madre con gran dolor. El novio de Ana Guerra ha estado junto a ella entre bambalinas en su último espectáculo y no ha tenido reparo alguno de hablar sobre el delicado momento por el que atraviesa.

Vídeo: Europa Press

El actor reconoce que es pronto para poder decir que está bien, porque han pasado tan solo unos días desde que se ha enfrentado al dolor que supone decir adiós a un ser querido. Víctor Elías se ha quedado huérfano de madre, como ya lo hizo de padre en 2007 y ese peso lo lleva aún marcado a fuego en su pecho. Por este motivo ahora prefiere centrarse en el trabajo y demás quehaceres cotidianos para no tener demasiado tiempo para pensar, para recordar. Vea el vídeo que acompaña estas líneas para conocer cómo explica el artista sus sentimientos en estos instantes, cómo se las apaña ante la ausencia de su madre y cómo Ana Guerra se ha volcado en él para arroparle en sus malos momentos.

“En absolutamente todas las familias hay cosas buenas y malas y eso hace cada familia especial. Lo que está claro es que en esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados. Ojalá todos viviéramos y resistiéramos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas. Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas”, eran las tiernas palabras con las que Víctor Elías se despedía de su madre tras su muerte, para después dedicarle otras palabras a su padre, quien falleció en 2007: “Papá, cuida de ella allí arriba y quereros como lo hacíais aquí. Descansa mamá, nunca un descanso fue tan merecido”.