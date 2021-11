Vicky Martín Berrocal sorprende a todos subiéndose al escenario a cantar

Vicky Martín Berrocal es una caja de sorpresas y estamos encantados de poder descubrirlas una a una y maravillarnos con lo que nos regala. Esta vez, la que fuese mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha demostrado que su poderío va mucho más allá de las pasarelas en las que se ha hecho un merecido hueco en calidad de diseñadora, con proyección internacional en muchas alfombras rojas, sino que bien podría ser la estrella de estas ‘red carpet’ en calidad de cantante y es que además de talento entre costuras también demuestra tener una portentosa voz y una maestría a la hora de interpretar la canción que pone los pelos de punta.

Y así lo ha mostrado una vez más Vicky Martín Berrocal, que ya demostró en su día siendo una de las concursantes de ‘Levántate All Star’. Lo vuelve a hacer en un vídeo compartido con todos sus fans en su perfil de Instagram y donde deja ver que es dueña de una peculiar voz ronca y desgarrada que tanto gusta a los amantes del buen cantar y el sentimiento a flor de piel. “Es inevitable. Disculpen las molestias, ¡pero es que hay veces que no puedo evitarlo! Bueno, ni puedo ni quiero. De pequeña me enseñaron algo, haz lo que te dé la gana, pero sé feliz, ¡pues en práctica lo pongo! Os la dedico”, escribe como presentación del vídeo en el que Vicky Martín Berrocal acaricia el alma de todos con su canción.

Pero, lejos de querer recibir piropos por su forma de cantar, lo que deja bien claro es que cantar le hace feliz y el resto puede llegar o no, pero el objetivo principal está cumplido. ¡Vea el vídeo!