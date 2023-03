Vicky Martín Berrocal se ha convertido en una de las mujeres del momento gracias al lanzamiento de su nuevo libro, 'La felicidad ni tiene talla ni edad'. En la tarde de este jueves ha acudido a 'Y ahora Sonsoles', el programa de Antena 3 presentador por Sonsoles Ónega donde, además de hablar de su publicación, también se ha pronunciado sobre el amor y sobre el encuentro entre Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre, Manuel Benítez. Más sincera que nunca, la diseñadora que ha ejercido de modelo como primera vez para su firma, 'Victoria', ha hablado sobre su actual situación sentimental después de poner punto y final el pasado año a su relación con João Viegas Soares, el empresario portugués con quien mantuvo un noviazgo de más de tres años.

La presentadora ha querido saber si sigue soltera y buscando el amor: "Estoy sola pero no he esperado el amor en mi vida nunca porque es algo que yo lo considero mágico. Yo he estado muchos años sola, largas temporadas sola, sola, muy sola y me di cuenta que no necesitaba tener un hombre para estar completa", comenzaba diciendo. Sin embargo, con estas palabras no quiere decir que no haya estado bien en pareja. Todo lo contrario. Confiesa que "cuando llega un hombre, te coge la mano de verdad, se compromete contigo y te quiere como tú quieres que te quieran, no hay nada más bonito". A pesar de describir de esa manera tan romántica el amor, asegura que "también se puede ser feliz sola".

Vicky Martín Berrocal ha recordado el reencuentro entre Manuel Díaz y su padre

Otro de los temas del momento ha sido del encuentro entre Manuel Díaz y su padre, que tuvo lugar hace ya unas semanas. Antes de que el diestro publicara su foto en Instagram, Vicky Martín Berrocal asegura que "yo ya lo había visto. Entonces no fue el shock de la gente. A mí me llamaban y me decían '¿lo has visto?', '¿has visto la foto?'. La foto era brutal porque hablaba tanto. Con la foto no necesitabas una imagen en movimiento. Es que míralos, son dos gotitas de agua. En ese momento fue como ya, ahora ya sí. Qué descanso ", comienza a decir sobre el tema. Y añade: "Yo digo en estas vida cuando eres tan generoso y cuando has llevado la verdad de tu madre y has sido respetuoso con todo. La vida no podía no darle ese regalo. No podía ocurrir. Yo llevaba años diciendo que, aunque Manuel Benítez está hecho un chaval, pero tiene una edad. Y en algún momento puede pasar algo. Y yo sufría en cada momento porque decía 'Dios mío de vida, no va a pasar'. Se tenían que conocer antes y pasó".

La sevillana asegura que "es una de las cosas más bonitas que a mí también me han pasado en la vida"

La diseñadora asegura que se enteró de ese encuentro por su expareja y, además, ha revelado una anécdota de cuando ella estaba saliendo con el torero y conoció a Manuel Benítez: "Cuando pasó Manuel me lo contó y ese día me acordé de mi padre. Mi padre también lo intentó. Y cuando yo conocí a Manuel Benítez, que era novia de Manuel, yo le dije: 'Si tú no eres el padre de Manuel Díaz, él no tiene padre'. Y entonces el hombre me miró como si fuera una valiente pero tenía la necesidad de decírselo. Él no me contestó pero la mirada me lo dijo todo. Si es que no había nada que decir". Vicky asegura que "solo hay que verlos. Hay verdades que no necesitan ser contadas. Esa es una verdad y la verdad de una madre, que no ha querido protagonismo de nada, simplemente de que este es tu padre. Y ahora ves el orgullo de Manuel Benítez de un padre. Es una de las cosas más bonitas que a mí también me han pasado en la vida", se sincera.

Una de las mayores preocupaciones de ella era que su hija, Alba Díaz, no conociera a su abuelo: "Yo una vez pensé que cómo esto no pase, yo no puedo permitir que mi hija no conozca a su abuelo. Ella era tajante. Mira el calibre de niña. Me miró y me dijo 'hasta que mi abuelo no conozca a mi padre, yo no quiero conocerlo'. Y yo me quedé así y dije 'ole, ole y ole'. Porque es verdad, no sería justo que conociera a su abuelo y él no a su padre. Sería muy injusto. Pero ha ocurrido y la vida da sorpresas. Ahora Manuel dice que es un hombre completo y se lo merece porque es un hombre maravilloso", ha sentenciado al respecto.