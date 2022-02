Tres años de relación, continuos viajes a Portugal y finalmente una mudanza que parecía ser definitiva. Esto tan solo es un resumen de la historia de amor de Vicky Martín Berrocal y el empresario luso, una relación que ha llegado a su fin para sorpresa de todos. Ella, de momento, ha preferido no pronunciarse, pero, de momento, lo que sí se sabe es que ha sabido es que ha sido debido al desgaste. Ambos han tomado caminos por separado y todo apunta a que ella retomará su vida en Madrid, pero mientras que llega ese momento, Vicky Martín Berrocal ya ha compartido su primera reflexión. «El último en soñar, que apague la luna», ha escrito la diseñadora de moda. Una frase de Carlos Granadino con la que él tituló una de sus novelas.

Vicky Martín Berrocal está centrada en su empresa, la cual viene cargada de novedades, tal y como contaba ella misma este fin de semana. La hispalense acaba de lanzar su colección de primavera-verano y ella se ha esforzado porque conquiste a todo el mundo, siendo este proyecto uno de los que le mantiene la mente ocupada. A pesar de que ambos tenían pensado casarse este año, esta boda no tendrá lugar, a no ser que retomen su relación y quieran dar un paso más allá.

Los rumores de separación llevan varios días planeando sobre ellos, de hecho, que Vicky Martín Berrocal no lanzara un romántico mensaje a su pareja los multiplicó todavía más. Todo el mundo pensaba que las cosas no marchaban bien hasta que se ha confirmado la noticia: han cerrado el capítulo de su historia y han comenzado uno nuevo por separado. Un día después de conocerse su final como pareja, Vicky conserva todas las fotos que tenía junto a Joao, eso sí, ya hacía tiempo que no posteaban ninguna foto juntos. Desde el mes de junio es difícil encontrar imágenes en las que posen como pareja, un detalle que llame poderosamente la atención si se tiene en cuenta todo lo que solía presumir la empresaria de su novio en el universo 2.0.

Vicky Martín Berrocal vivía en una mansión lusa

Vicky Martín Berrocal vivía junto a Joao en una espectacular mansión en Portugal, pero ahora deberá de comenzar de nuevo de cero. Lo hará a buen seguro con la ayuda de su hermana, quien reside en Madrid junto a Alba Díaz, aunque esta última ha emprendido un voluntariado en África, experiencia que está previsto que termine en aproximadamente un mes. Ambas se esforzarán porque Vicky Martín Berrocal vuelva a la capital por todo lo alto y supere cuanto antes esta ruptura inesperada para muchos.

