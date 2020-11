La diseñadora ha ejercido este jueves como embajadora de la marca «Llorona» y SEMANA ha estado con ella para preguntarle sobre la última polémica en torno a su hermana

Vicky Martín Berrocal se define como una persona “clara y transparente” . Y así, tal cual, se ha mostrado a SEMANA este jueves en la presentación de “Llorona”, un mango de ducha del que es imagen. La andaluza se ha quedado sorprendida cuando le hemos revelado las incendiarias declaraciones que su hermana, Marisa, ofreció alegando que no quería saber nada de “los hijos de la querida de su padre”. El titular la ha dejado desconcertada, pero no hundida. La diseñadora, que nos ha confesado que ya ha pasado el Covid, se encuentra viviendo uno de los momentos más felices a nivel personal y también profesional, y así se lo ha contado a nuestra cabecera.

¿Cómo te encuentras tras pasar el Covid?

Me enteré en la grabación del programa que hice con Bertín Osborne. Allí, cada vez que entrábamos nos hacían una prueba serológica y hubo un día que di positivo y me tuve que ir a Portugal. Me siento una privilegiada respecto a todo lo que está sucediendo y lo que ocurrió en la primera oleada, pero te das cuenta de que la cabeza te juega malas pasadas. Me pasé encerrada en una pecera 17 días y lo pasé mal. Y fíjate en las buenas condiciones que yo lo he pasado, que he estado en la gloria. Pero el hecho de tener 37 grados de fiebre, perder el olfato y el gusto, los dolores de pierna…. Yo he estado 47 años de mi vida acostumbrada a que cuando estoy mal venga alguien a abrazarte y hacerme el día mas llevadero, pero esta soledad para mí ha sido tremenda. Los últimos dos días los recuerdo como los peores. Lloraba mucho. Ha sido la primera vez en mi vida que he querido ser negativa en algo.

Vicky, a tus 47 años, ¿cuál es el truco para lucir así de estupenda?

Creo que me quieren bien, creo que es eso. Cuando estás en paz y feliz hay algo que se refleja en todo lo demás. Estoy en Portugal y allí estoy abandonada.

¿Y qué te ha dado Portugal que no te ha dado ningún otro?

¿Que no me haya dado ningún otro español te refieres? Se ríe. Yo siempre digo que Joao es un hombre que estaba para mí. Es el hombre de mi vida. Sin diferencia alguna. Tiene un corazón que va por delante de él. Es tremendamente generoso, pero no me refiero solo en detalles, me refiero en todo. El en sí mismo es generoso desde que se acuesta hasta que se levanta. En miradas, detalles… Su único deseo es hacerme feliz.

¿Habrá boda?

Me encantaría. Me quiero casar con él las veces que hagan falta. Llevo dos años con él y es la causa de cambiarme de país.

Nunca hubiera imaginado que te fueras de España por amor

Yo soy mucho de aquí, me gusta mucho nuestra cultura y costumbres. Yo entera soy España. Mis amigos y mi familia están aquí. ¿Tú te crees que yo me podría imaginar que iba abandonar España por amor? En la vida. Nunca lo hubiera dicho.

Hablando de actualidad. Hace años estuviste con Enrique Ponce. Todo lo que está haciendo hoy en día, ¿te cuadra con su forma de ser?

Yo soy muy poco de hablar de lo que hacen los demás. Hay veces que he dicho que jamás haría una cosa y al final lo acabo haciendo. Son cosas que dices tú, ¿están bien hechas o están mal hechas? Eso está en la conciencia de cada uno. Quien conoce a Enrique es la mujer que ha estado con él durante más de veinte años. Creo que Paloma es la mujer que más conoce a Ponce. Cada uno vive las cosas como le llegan, lo que pasa es que hay diferentes formas de hacerlo… No me gusta meterme en esas cosas ¿Quién soy yo para opinar de esa relación? Allí hay un pedazo de señora que es la que tiene que hablar.

Esta semana tu hermana, Maris, concedió una entrevista en nuestra cabecera diciendo que no quería saber nada de los hijos de la “querida” de su padre. ¿Cómo te han sentado estas declaraciones?

Me acabas de sorprender. Me coges de nuevas. Pero vamos, me da igual. Repito lo mismo, yo hablo de mi vida. Como llevo haciendo durante más de veinte años.

¿Tienes relación con esos hermanos?

Yo tengo relación con todos mis hermanos. Con ella, en particular, la veo menos, porque vive en Madrid. Yo he contado a Bertín mi verdad. Creo que fue una entrevista que tuvo mucha repercusión, primero, porque la vio mucha gente y segundo, porque encontraron una Vicky que no conocían. Lo conté todo desde el corazón y desde cómo soy yo. Cada es uno es libre de decir lo que quiera. Yo solo sé hablar de mi vida.

Ella afirma que la historia no es como tú la cuentas

No sé por qué le dais tanta importancia, te lo juro. Me parece, además, que no tengo nada que decir del tema. Es que yo solo te puedo contar que no lo sabía (que había dado estas declaraciones) y que ahora que me lo cuentas, te diría que cada uno opine lo que quiera. Cada uno es libre de decir lo que le dé la gana. Yo sé lo que he contado con Bertín y lo he hecho encantada.

Después de tantos años, ¿porqué decidiste contar esta parte desconocida de tu vida?

Lo he hecho porque quise. ¿A lo mejor lo hubiera contado hace diez años? Pues si ¿Que a lo mejor nunca me lo habían preguntado? Pues también. Esa es mi vida y es la vida que he vivido yo. Mi vida es mía y la de mi madre es la de mi madre y la de mi hermana la de mi hermana (hablo la de la mía propia). Yo no miento. Si algo tengo en esta vida es que yo no miento. Que digan lo que quieran. Si ella opina que no es lo que he contado, pues chapó. Todavía no sé lo que ha dicho, pero lo que sea, ahí queda. Yo he contado lo que viví. He contado la historia de mi madre y de su pasión por ese hombre. Han sido cuarenta y siete años de su vida. Nunca tuvo otro amor, ni conoció a su madre. Todo lo que conté es lo que es.