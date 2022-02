Sara Carbonero ha volado a más de 9.000 kilómetros de nuestro país. La periodista se ha tomado unas vacaciones y ha elegido México como destino, eso sí, no lo ha hecho sola sino con sus amigas de confianza. Aquellas que sabe a la perfección que no le fallarán. En concreto, la ex de Iker Casillas ha viajado junto a su comadre, Isabel Jiménez, su maquilladora e íntima, Vicky Marcos y la representante de Sara. Allí se han fotografiado, han disfrutado de la playa y de parajes únicos, pero apenas han dado detalles de su ubicación. Tan solo el país y algunas de las vistas de las que disfrutan día a día, un viaje que según la comunicadora tenían pendiente desde hace tiempo. Y es que ella y el resto de viajeras estaban «deseando parar» para volver a conectar.

Un viaje de chicas en un entorno paradisiaco que está sirviendo a Sara Carbonero y sus amigas para recargar pilas. Han elegido el mes de marzo, fecha en la que hay pocos turistas, para visitar el país azteca y deleitarse allí con la típica comida del lugar en diferentes chiringuitos, entre otros planes. La comunicadora y su pandilla necesitaban esta escapada exprés para ponerse al día y sobre todo romper con la rutina que acompaña sus vidas. Sin sus hijos y sin preocupaciones aparentes en la cabeza, han apostado por un descanso alejadas del mundanal ruido. De este modo, le sigue los pasos a su ex, quien el pasado verano voló hasta México para vivir unos días de ensueño. Aunque él viajó con el objetivo de estrechar relaciones con su fundación del Real Madrid y visitó a algunos compañeros, también tuvo tiempo para el lujo en la Riviera Maya.

Sara e Isabel han compartido algunas fotos paseando por la playa o incluso a los pies de una barbacoa, lo que deja ver qué están haciendo Carbonero y sus amigas estos días. Allí un tiempo más veraniego y así lo demuestran los looks que ella y su pandilla están luciendo desde que llegaron a México. Vestidos vaporosos, pantalones cortos, bikinis…son solo algunos de los atuendos que han sacado de su armario, los cuales, por cierto, han posteado en el universo 2.0. «Recargando vida», «Estás deslumbrando al sol», «Libre y salvaje» o «Bonita foto y bonita tú» es solo un ejemplo de los muchos comentarios que se pueden leer en sus posts de Instagram.

Puede que la audiencia no disfrute este jueves de Sara Carbonero en su programa radiofónico ‘Que siga el baile’, espacio en el que semanalmente entrevista a los personajes más destacados de la música, la cultura o el deporte. Al menos en directo. Ahora está a punto de cumplirse un año de su primer año como soltera, ya que fue el 12 de marzo de 2021 cuando ella e Iker Casillas anunciaron que tomaban caminos por separado. Meses después ella rehízo su vida con Kiki Morente, junto al que ha sido pillada por SEMANA en exclusiva.