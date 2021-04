Antonio David Flores dio su versión sobre su matrimonio con Rocío Carrasco, revelando cómo vivió él muchos de los episodios que ahora está narrando ella.

‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ se coló este domingo en millones de hogares españoles. Aunque los datos obtenidos en cuanto a audiencia se refiere son inferiores a los de su estreno, los productores de la docuserie pueden estar más que satisfechos por cómo el testimonio de Rocío Carrasco ha atrapado al público. Mientras tanto hay quien desea escuchar qué opina Antonio David Flores de las duras acusaciones de su expareja, siendo este domingo horas antes de la emisión de una nueva entrega cuando el malagueño fue visto. Visiblemente desmejorado y sin ganas de hablar con los periodistas, el colaborador entró en su hogar tras confesar tanto él como su abogado que estaba anímicamente mal. En SEMANA nos hemos retrotraído tres años atrás para recopilar todo lo que dijo Antonio David Flores sobre su matrimonio con la hija de Rocío Carrasco en la curva de la vida en ‘GH VIP‘, una dramática confesión en la que no dejó de llorar.

Esta confesión llegó el 18 de septiembre de 2019, fecha en la que explicó sin casi poder articular palabra todo lo que vivió junto a la madre de sus hijos. A pesar de que, según Rocío Carrasco, tanto su noviazgo como su matrimonio estuvo marcado por tensos momentos, Antonio David sostiene que solo fueron complicados los últimos tres meses de su relación. «De mi primer matrimonio nacen mis hijos Rocío y David, yo quería ser padre joven porque al ser el pequeño de los hermanos mis padres eran mayores y quería que disfrutaran de mis hijos… Un guardia civil con la hija de una tonadillera, la familia castiza por excelencia, el cóctel… Fui feliz exceptuando los dos o tres últimos meses, fui muy feliz siempre, créeme porque mi ilusión, mi meta era tener una familia y vivir de la misma forma que han vivido mis hermanos…», comenzó diciendo.

Ambos pertenecían a mundos diferentes y es que, aunque él tenía una familia como la de cualquier mortal, Rocío Carrasco era hija de ‘La más grande. «Crear un hogar, criar a mis hijos y ser un matrimonio normal dentro de donde me había metido, me había metido en la casa de Rocío Jurado. Estamos hablando de alguien muy importante en España y fuera… Yo no tenía mucha idea de todo esto, me casé muy joven», apuntó Antonio David Flores. A pesar de que Rocío Carrasco ha sostenido en varios capítulos que para él venir a vivir a casa de su madre a cuerpo de rey fue una excelente noticia, el malagueño ha sostenido que si no se hubiesen mudado a la capital se hubiera salvado su relación. “Si no hubiéramos venido a vivir a Madrid, a casa de mi suegra, en paz descanse, se hubiera salvado…”.

Otra de las contradicciones que choca directamente con la versión ofrecida con Rocíito es sobre la relación de Antonio David y Rocío Jurado. Cabe recordar que Rocío Carrasco revelaba las últimas semanas en la docuserie que sus padres jamás aprobaron su relación y que tras su ruptura su madre temía muchísimo temor al ex guardia civil. ¿El motivo? Un escándalo en nuestro país. Aunque ella llegó a pedirle por requerimiento notarial que abandonara la casa de La Moraleja, pues la convivencia entre ellos se había convertido en insostenible, Antonio David ha mantenido siempre que su suegra y él se adoraban. “La abuela de mis hijos a mí me adoraba y yo también, y su abuelo también me adoraba… Cuando regresamos a Madrid ya había demasiada gente, Rocío volvió a retomar su vida, sus amistades… Era todo lo que teníamos alrededor, muchas opiniones, la prensa todos los días en la puerta de la casa… Estabas todo el día en la tele y creo que eso complicó la relación y llegó hasta dónde llegó…», añadió el colaborador.

Entonces, también se pronunció sobre la denuncia de malos tratos que Rocío Carrasco le puso, cuyo caso tanto él como su abogado han insistido en que ha sido sobreseído por falta de pruebas. “El peor día de mi vida yo estaba en el juzgado por una denuncia de mi exmujer y vino una funcionaria y me dijo que me habían denunciado por violencia de género”, dijo. Un día que siempre permanecerá en su memoria y que con la emisión del especial de Rocío Carrasco está reviviendo una y otra vez, según su entorno. “Cuando vi a los guardias civiles pensé que el fin de semana lo iba a pasar en el calabozo… Marcó un antes y un después en mi vida porque pensé que iba a ser mi sentencia… No sabía ni lo que estaba firmando, estaba muy nervioso y solo quería saber si esos dos guardias estaban allí por mí… Su exmujer le ha puesto una querella criminal por un delito de violencia de género de maltrato psíquico y maltrato físico me dijo la juez. A partir de ahí, estos dos últimos años han sido muy difíciles en mi casa. No he trabajado y mis hijos lo han pasado muy mal pensado que a su padre le podían meter cinco años en la cárcel… Eso me ha debilitado mucho, me ha dejado muy mal», aseguró.

Ahora la historia vuelve a repetirse. Tras el testimonio de Antonio David en el que aseguró haberse convertido en un «antisocial», el malagueño vuelve a estar sin trabajo. El tertuliano fue despedido de Mediaset solo un día después de que se estrenara el primer episodio de Rocío Carrasco. ¿Volverá a dar su versión pronto?