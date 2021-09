Verdeliss anuncia el sexo del (octavo) bebé que espera

Desde que anunciara que está embarazada de su octavo hijo, la legión de seguidores de Verdeliss estaba esperando como agua de mayo conocer cuál será el sexo del bebé que espera. Pues bien. Ese momento ha llegado. ¡Y de qué manera! La influencer y madre de familia numerosa ha comunicado por fin si se trata de un niño o una niña. Lo ha hecho a través de un divertido vídeo que ha grabado junto a su marido Aritz y toda su prole.

Cuatro letras dibujadas por ellos mismos y pintadas por sus pequeños han permitido descubrir qué será el nuevo miembro de la familia: ¡Se trata de una niña! Lo bonito de la iniciativa es que todos los miembros del clan han participado activamente en el anuncio, encantados de tener una nueva compañera de juegos.

«Muchas gracias por las felicitaciones»

“Nuestro bebé es…”, escribía la ‘instagrammer’ junto a un vídeo grabado por un dron. por el propio Aritz. Este se disculpaba por sus errores de grabación: “Primera vez que manejo un dron, muchas gracias por vuestras felicitaciones!!!!”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

En el post de Verdeliss, esta pedía a sus ‘followers’ que le guardaran el ‘secreto’: “PD: no deis el chivatazo porfis! Sed discretos ???? , que con el cariño que hemos puesto preparando este vídeo, es especial para nosotros desvelarlo así…y no con una “tirada” de comentarios jeje”, señalaba.

Verdeliss está embarazada de su octavo retoño y está feliz. Los dos están entusiasmados con la llegada de este nuevo miembro con el que dentro de poco serán 10 en su hogar. Una preciosa casa a las afueras de Pamplona a la que se mudaron tras terminar el confinamiento.

Su felicidad solo le ha visto empañada a raíz de las críticas que ha recibido Verdeliss por su excesiva delgadez. Un tema que ella ha querido zanjar de manera rotunda a escribiendo una carta en la que pide respeto y que no se juzgue a las personas por su aspecto.

«Aquí, embarazada de 2 meses… y no sólo estaba sana, sino llena de vida«, arranca en su misiva, que acompaña de una foto suya en bañador blanco. «NUNCA juzguéis el físico de una persona. Su cuerpo no os dice absolutamente nada (y esto va para todas las complexiones)», señala.

«Dejad de estigmatizar»

En su mensaje, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP 6’ se ha mostrado indignada ante quienes acostumbran a determinar el estado de salud de las personas basándose en su apariencia. «Dejad de estigmatizar un canon de belleza ideal con la ausencia o presencia de enfermedad. Ni existen los “gramos de más”, ni existen los “gramos de menos”. Va muuuucho más allá», dice. «Hoy no dejo de tararear la canción de @residente “No hay nadie como tú” ¿La conocéis?», añade.

Así, ha compartido en su post la letra de una canción que mucho tiene que ver con la reflexión que ha querido pronunciar de manera pública:

«En el mundo hay gente bruta y astuta

Hay vírgenes y prost****.

Ricos, pobres, clase media.

Cosas bonitas y un par de tragedias.

Hay personas gordas, medianas y flacas.

Caballos, gallinas, ovejas y vacas.

Hay muchos animales con mucha gente.

Personas cuerdas y locos demente.

En el mundo hay mentiras y falsedades.

Hechos, verdades y casualidades.

Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales.

Derrotas y fracasos accidentales.

Medallas, trofeos y copas mundiales.”

Como colofón a su carta, recuerda que el tema musical que ha posteado es «una obra maestra», una «lección de diversidad» y que habla de «la riqueza de este mundo».

Fue el pasado 6 de agosto cuando Verdeliss anunciaba en sus redes sociales la noticia de su octavo embarazo. «Ya en el cuarto mes de embarazo, el que va de la semana 12 a la 16🤰Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto», comenzaba diciendo.

Así anunció su octavo embarazo

«Esta vez, todo ha sido tan diferente! Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia…donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan “confidenciales” jeje). Donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño», confesaba.

«Pero en el fondo, esa dualidad no es justa. Porque no hay nada más bonito que una vida gestada desde el deseo de una pareja, de un ser humano recibido en un hogar repleto de amor. De cualquier manera…ya no hay lugar a debates internos, la tripita empezará a asomar y prefiero evitar especulaciones: Ya es público, ESTOY EMBARAZADA!!!«, concluía.