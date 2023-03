Vania Millán, embarazada de su primer hijo con su marido, Julián Bayón

Vania Millán está de enhorabuena. La modelo se convertirá en madre a finales de 2023 tras confirmar su embarazo junto a su marido Julián Bayón. La pareja, que había encontrado dificultades en el proceso, hoy se muestran muy orgullosos y felices junto a la fotografía de la última ecografía que se ha realizado. Solo tiene palabras de agradecimiento para todo el equipo médico que han ayudado y aconsejado para que todo esto sea posible. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV (fecundación in vitro) que me han acompañado todo este tiempo", reconocía. Su marido ha estado siempre a su lado y ha sido uno de los pilares fundamentales: "No me olvido de mi amor, que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado".

La pareja formalizó su relación hace menos de un año, en una preciosa boda en la iglesia de San José dentro de la localidad madrileña de Alcalá. Esta fantástica noticia se ha convertido en alegría para todos los que le rodean. Rápidamente han recibido las felicitaciones de rostros tan reconocibles como Cristina Pedroche, Jedet, Luis Rollán o Ivone Reyes, entre otros. La que fue Miss España 2002 ya está preparando todo lo necesario de cara al embarazo que está experimentando. Solo quiere vivir el día a día con "mucha ilusión y a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor". Después de intentar en alguna ocasión quedarse embarazados ha sido finalmente ahora cuando han obtenido el mejor de los resultados. Tal como ella misma expone, tras un tratamiento de Fecundación in Vitro por fin lo han conseguido. Ahora es tiempo de que estar "feliz y agradecida" porque su sueño está cerca de cumplirse. "Un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad...qué está ahí conmigo", recuerda llena de ilusión.

Vania Millán retoma su proceso de ser madre tras el coronavirus

En mayo de 2021, Vania Millán confirmó su positivo en coronavirus. Este hecho truncó el proceso médico en el que se encontraba inmersa para poder convertirse en madre. Ella misma narró como estaba siendo el proceso de fertilidad al que se sometía y las implicaciones que todo estaba teniendo. Los síntomas de este virus se amplificaron debido a que "es una mezcla de que hoy me han dado el positivo y estaba en pleno proceso de estimulación". La fecundación in vitro, el proceso que ha utilizado en la actualidad, se compone de un ciclo de varias semanas, comenzando desde las pruebas. Ella se encontraba en una de las primeras antes de poder someterse a la fecundación como tal. Los resultados médicos deben de ser correctos y dando el positivo en coronavirus esto no se cumplía.

Su marido, Julián Bayón, ha sido un gran apoyo para ella

Ahora, por fin cumple su sueño de convertirse en madre al lado de su pareja, Julián Bayón, a quien presentó oficialmente en el año 2019 y ha sido un gran apoyo para ella en estos momentos de lucha incansable por traer un bebé al mundo. De hecho, el especialista en médica estética también compartía la gran noticia en su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 50.000 seguidores. Lo ha hecho asegurando que "esto es el amor de verdad" y que se encuentra "agradecido a la vida". Sin lugar a dudas, ahora el matrimonio se enfrenta a una de las etapas más bonitas de sus vidas: la de convertirse en padres.