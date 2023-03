Vania Millán, embarazada a los 45, comparte cuál es su estado tras su última revisión médica

Están siendo unas semanas repletas de emoción para Vania Millán y su marido, Julián Bayón. El matrimonio está esperando a su primer hijo en común tras darse el 'sí, quiero' el pasado mes de junio en una romántica boda en Madrid que contó con la presencia de su excuñada, Pilar Rubio. La pareja ha puesto el broche de oro a su romance con la dulce espera de la llegada de su bebé, que está previsto que nazca este verano. No ha sido fácil para Vania, pues ha tenido que someterse a un tratamiento de fecundación 'in vitro' para lograr cumplir su sueño de convertirse en madre. Ahora, reaparece tras tener que acudir a una cita médica por no encontrarse del todo bien.

Vania Millán ha acudido al médico tras pasar unos días indispuesta y no encontrarse bien. Afortunadamente, asegura que "está un poquito mejor" pero hace hincapié que comparado con ayer y anteayer "está maravillosamente bien". "Madre mía qué resfriado", cuenta sobre su estado de salud. La ex de René Ramos agradece todo el cariño y muestras de preocupación de sus seguidores, quienes están muy pendientes de ella desde que anunciara que estaba esperando su primer hijo. "Gracias de nuevo por estar ahí, por esos mensajes de cariño que me mandáis todo el mundo", dice.

Vania Millán está viviendo uno de los mejores momentos de su vida

Tras su visita al médico, asegura que todo ésta muy bien y que "el bebé no se ha enterado de nada. Lo he pasado mal yo pero ya está". Mucho más recuperada y con un rostro perfecto, Vania no puede esconder que está viviendo el mejor momento de su vida. A pesar de haber pasado ese bache de salud, se encuentra estupendamente y brilla con luz propia tras salir del centro médico al que ha acudido.

Muy orgullosa, la íntima amiga de Pilar Rubio ha querido mostrar cómo ha cambiado su cuerpo durante las primeras semanas de embarazo. "Como me gusta que me empiece a no quedar bien mis pantalones", escribía hace unos días posando orgullosa en ropa interior y viendo las primeras curvas premamá. Fue a principios del mes de marzo cuando Vania Millán anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo. Con una bonita fotografía de la pareja y la ecografía de su bebé, anunció la feliz noticia.

Compartió la feliz noticia a principios del mes de marzo

"Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría… He tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos. Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo", escribía en sus redes sociales. "Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad … que está ahí conmigo... que está sucediendo…", añadía.

Además, aprovechaba para mandarle un romántico mensaje a su marido, Julián Bayón, quien ha estado junto a ella en todo el procedimiento del tratamiento al que ha tenido que someterse. "Y por supuesto no me olvido de mi amor, que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado. Y ahora día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor", dijo hace unas semanas.