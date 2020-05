No solo ha cambiado la vida de René Ramos con el nacimiento de su hijo junto a Lorena Gómez, también la de su expareja, Vania Millán. La que fuera Miss España ha revelado en sus redes sociales que, a pesar de estar confinada debido a la situación actual, está viviendo una etapa preciosa junto a su prometido. Y es que este mismo martes la modelo ha confesado públicamente que el que es su pareja desde hace casi dos años, el doctor estético Julián Bayon, acaba de pedirle matrimonio. Una propuesta que la maniquí ha aceptado y ante la que se encuentra pletórica. Ella misma ha mostrado el anillo en su perfil de Instagram, donde, además, ha comentado que tras su petición de matrimonio «no ha hecho otra cosa que llorar». «Sí… sí … y sí y mil veces si @dr.julianbayon. Pufff os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo… seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento… Mi amor… @dr.julianbayon gracias por hacerme tan feliz… podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste… te amo… y me siento ya contigo uno», ha escrito.

Aunque esta imagen no es la única que ha acompañado de esta increíble noticia. Además de lucir en sus manos la preciosa sortija que le ha regalado Julián, Vania ha incluido tres instantáneas de ella y Julián en las que se demuestra que están profundamente enamorados, un post en el que ha recibido la enhorabuena de muchos de sus seguidores. Entre ellos destaca la felicitación de Laura Matamoros, quien le ha escrito «Ay Vania. Mil felicidades amor», Lidia Torrent, quien ha aplaudido el anuncio o la también modelo Inés Sainz, que le dice «qué alegría tan bonita en estos tiempos tan horribles. Qué felicidad».

Por su parte, Pilar Rubio, gran amiga de la modelo, le ha gritado también a los cuatro vientos lo feliz que está con la próxima boda de Vania. Lo demuestra que haya comentado esta publicación con emoticonos de enamorada, corazones y aplausos, una reacción con la que deja claro que será una de las invitadas al enlace de su íntima amiga Vania. La modelo y la presentadora forjaron una gran amistad y, a pesar de que Millán se divorció del hermano de Sergio Ramos, a día de hoy siguen manteniendo un estrecho vínculo. Tanto es así que sus quedadas se han hecho públicas en multitud de ocasiones y Pilar jamás ha tenido reparo en reconocer que Vania es una persona muy importante para ella, aunque desde hace algunos años no sean cuñadas.

De este modo, Vania y Julián le ponen la mejor guinda a su historia de amor, la cual comenzó en el año 2018. Desde ese momento, los dos se esforzaron por el futuro de su relación y meses después se hace evidente que han logrado su mayor deseo. A pesar de que están viviendo una etapa difícil, ya que Julián se unió como voluntario como médico para luchar contra el coronavirus, ahora la vida vuelve a darles un giro. A finales del mes de abril finalizó su voluntariado y, de nuevo, está al frente de la clínica de estética que posee en la capital.