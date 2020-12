Vania Millán no ha podido esconder su preocupación al ser preguntada por su boda con Julián Bayón: tendrá que posponerla por culpa del coronavirus.

Muchas parejas soñaban con un 2020 perfecto para celebrar sus bodas. La crisis provocada por el coronavirus hizo que la mayoría de las parejas tuvieran que suspender o posponer las fechas de sus celebraciones. Esto es lo que le va a pasar a Vania Millán, que tenía previsto pasar por el alta con Julián Bayón durante este año. Finalmente no va a poder ser y así lo aseguraba ella misma. Vania Millán y Julián Bayón acudieron a la inauguración de Torres Bermejas, el nuevo restaurante de Juan Peña, que combina la cocina con conciertos en directo.

No dudaron en posar para la prensa y hablar de cómo están viviendo toda esta difícil situación. «Llevamos mucho tiempo sin poder disfrutar de lo que es Madrid, de tener esas experiencias fuera del trabajo y de casa. Es maravilloso. Estamos centrados en casa y trabajo, lo estamos llevando bien», han comentado sobre la difícil situación.

Esta difícil situación provocada por el coronavirus ha hecho que noten la complicación en sus trabajos: «Ha sido un año difícil para mucha gente, pero ha sido positivo por nosotros. El año está siendo bueno para nosotros, a pesar de todo lo que se está viviendo. Estamos agradecidos».

La cuarentena les ha unido

«Nos ha unido porque trabajamos 24 horas juntos. Nos vamos a casa y estamos juntos. Nos ha acercado todavía más. Nos hace falta separarnos un poco», bromeaba Vania Millán. La pareja no puede estar más feliz de la etapa que está viviendo. Tanto es así que tuvieron planes de pasar por el altar, algo que ahora parece verse afectado.

«Nos gustaría compartirlo con toda la gente que queremos. Pensábamos que para el verano próximo, pero tenemos dudas de que se pueda hacer», decía Vania. Por su parte, Julián confirmaba que querían esperar para celebrarlo por todo lo alto: «Lo queremos hacer a lo grande, con toda nuestra gente. Nos estamos tan seguro de que en verano del 2021 se pueda hacer».

Y la boda no es lo único que tiene Vania entre sus planes. Y es que está deseando ampliar la familia: «Sabéis que es algo que me encantaría. Eso no depende de mí. No quiero esperar a la boda, solo quiero que fluya», dice convencida. Julián también ha hecho saber las ganas que tiene: «Claro, por supuesto, yo ya he vivido la experiencia, pero con Vania me encantaría volver a repetirlo, porque creo que es un giro más a la unión. Sé la ilusión que le hace a ella».

Sincera con los medios de comunicación

La ex de René Ramos no dudó en hablar a principios del 2020 con los medios de comunicación que se encontraban en este evento. Vania Millán ha querido confesar cómo lleva la maternidad: «Es algo que él quería y yo quería. Lo que se demuestra es que la que tiene problemas soy yo, pero bueno, no pierdo la esperanza. Me gustaría ser madre, nunca me he opuesto, ni siquiera cuando estaba con René».