Rocío Carrasco está más que nunca de actualidad. Todo como consecuencia de la próxima emisión del ‘El último viaje de Rocío’, un especial que se emitirá en ‘Sálvame’ donde se mostrará el legado oculto de Rocío Jurado. La hija de la ‘más grande’ ha intervenido en directo en ‘Viva la vida’ donde no solo ha tratado este tema, también ha recibido un valioso consejo por parte de Emma García.

Nuevamente se está hablando mucho de la inexistente relación que Rocío Carrasco mantiene con Gloria Camila Ortega. La presentadora le ha preguntado si iba a llamar a su hermana con motivo de la apertura de los 18 contenedores que guardan enseres de su madre. Le recordaba, además, que el día anterior Ana María Aldón había asegurado que la joven intentó ponerse en contacto con ella, pero que la tenía bloqueada. «Tiempo al tiempo. El tiempo lo dirá», era la escueta respuesta que recibía por parte de esta.

Emma García le insistía con el asunto: «Ha pasado mucho tiempo», le recordaba. Mientras que ella, echando balones fuera, aducía a que el tiempo «es impredecible. No sabemos cuánto tiempo tiene que pasar. Si más, si menos, si mucho, si poco». Para cerrar el tema la presentadora le decía si estaba abierta a una reconciliación. «Eso quiere decir, Emma, que el tiempo lo dirá».

Finalmente, Emma no conseguía sacar una respuesta clara por parte de Rocío Carrasco, pero sí que optaba por darle un valioso consejo. «Ojalá se pueda producir este acercamiento», le decía. Acto seguido añadía: «Que hagas lo que tienes que hacer. No dejes que pase el tiempo. Ya ha pasado mucho, Rocío».

Un tributo a ‘la más grande’

Rocío Carrasco está ilusionada con la apertura de los 18 contenedores que guardan enseres personales de su progenitora. Un secreto que pocos conocían y que fueron guardados por su hija hace trece años tras la venta de la casa de La Moraleja. «Se trata de algo muy bonito que me propusieron desde la productora. Es un homenaje a mi madre que muchas personas que la querían estar deseando ver», ha afirmado durante esta última intervención. También ha aclarado que nadie se debería enfadar. «No tendrían por qué molestar a nadie».

Asimismo ha explicado que cree saber todas las cosas que guardan esos contenedores aunque no recuerda lo que contienen. «Esa mudanza la hice en circunstancias difíciles». Ha subrayado que fue en un momento complicado de su vida, poco después de la muerte de su madre y unos años después de fallecer su padre. «No quería desprenderme de nada de lo que mi madre tenía». También ha contado que todos los que querían a su madre disfrutarán con este programa. «Yo misma estoy deseando que llegue el martes porque tengo la esperanza de que haya cosas metidas en cajas que yo no conozco o que no recuerde».