Inma Cuesta ha sido uno de los rostros conocidos que también se ha querido pronunciar a raíz de la celebración del Día del Orgullo. La actriz ha querido compartir un valiente mensaje a través de sus redes sociales, donde cuenta con un gran séquito de fans. Más de 660.000 seguidores en Instagram que han podido leer esta reflexión, que ha terminado siendo de lo más aplaudida.

La actriz comparte una reflexión y sus fans le aplauden

«Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también. «¿A quién se lo has dicho?”

«Quién sabe lo nuestro?». «Es mi amiga…». La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. «Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo», ha comenzado explicando ella sobre algunas de las frases que ha escuchado a lo largo de su vida.

Ha contado cómo ha sido su experiencia: «Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia. En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad. Hoy día Internacional del Orgullo, conmemoramos a løs que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotrøs y nuestrøs hijøs para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todøs. Con todo mi AMOR… Feliz ORGULLO! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️💗 #pride🌈 #loveislove», ha declarado rotunda.

Inma Cuesta asegura que se sintió sola en algún momento

No ha dudado en hablar alto y claro, rompiendo su silencio por primera vez sobre su orientación sexual. Ahora, a sus 42 años, Inma Cuesta ha dado el paso de hacerlo y la reflexión que ha compartido para hablar de ello no ha dejado indiferente a nadie. Sin embargo, ya había hablado en junio de 2021, pero de su pareja, cuando acudió a la gala de la 18ª edición del Festival de Cine de Alicante.

Fue después de esta entrega cuando la actriz se dirigió a su misteriosa novia para gritarle al mundo lo feliz que le hacía, pues le dedicaba su Premio Ciudad de Alicante. «A mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más», escribió. Sin embargo, no desveló su identidad ni la etiquetó en su mensaje. Tras sus palabras fueron muchos los rostros conocidos que aplaudieron su valentía y quienes además la felicitaron por su éxito.