Con el inicio del verano, también han arrancado las ansiadas vacaciones para Olga Moreno. La empresaria ha hecho las maletas con el objetivo de recargar las pilas y disfrutar de un destino de sol y playa. Se encuentra en la localidad gaditana de Conil de la Frontera junto a su hija Lola, fruto de su matrimonio con Antonio David Flores, y el hijo de este último, David Flores. Después de una época especialmente complicada en la que ha hecho frente a su separación, ahora la vemos sonreír y exprimir al máximo su descanso estival. Se trata, además, de su primer verano de soltera después de más de dos décadas unida sentimentalmente al malagueño.

«Primer día de vacaciones deseando estos atardeceres», con estas palabras la sevillana hacía partícipes a sus seguidores de que, por fin, se tomaba un respiro. Jornadas infinitas de sol y playa, bellas puestas de sol y música junto a dos de sus grandes amores: Lola y David Flores. El joven siente auténtica devoción por la benjamina de la familia y prueba de ello es la bonita imagen que ha compartido la empresaria en la que se ve a la niña divertirse sobre los hombros de este. «Muero de AMOR. Disfrutando de estos momentos que es lo que nos vamos a quedar», atendía a decir.

El primer verano de soltera de Olga Moreno

Les acompañan también amigos de toda la vida de Olga Moreno. Junto a algunos de estos vibró durante el viernes noche presenciando un concierto en un chiringuito ubicado en la playa de El Palmar, Conil de la Frontera. La noche nos deja bonitas imágenes de la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ junto a David Flores. Ambos cantando a dúo, bailando y mostrándose muy cómplices. La sevillana ha confesado en más de una ocasión que el joven la adora, algo que se observa en los vídeos que ha compartido en su perfil de Instagram.

La familia y los amigos están siendo el bálsamo en el que se está refugiando Olga Moreno durante esta última etapa de su vida marcada por los profundos cambios. Anunció su separación de Antonio David Flores a finales del año pasado después de 21 años unida sentimentalmente a este, doce de ellos como marido y mujer. Poco después, el ex colaborador confirmó que mantenía una relación con la reportera de Telecinco, Marta Riesco, tras incesantes rumores al respecto. La empresaria rompió su silencio el pasado mes de abril y lo hizo durante una sincera entrevista que se pudo leer en las páginas de la revista SEMANA: «No me merezco lo que me ha pasado», afirmó entonces. Asimismo confesó que se había roto por completo cuando su «marido pronunció la palabra separación».