Camilo Blanes continúa en la UCI y ya van 40 días de ingreso. El pasado 24 de noviembre, coincidiendo con su 38 cumpleaños, el hijo de Camilo Sesto sufrió un accidente cuando regresaba a su casa en bicicleta tras tres días de fiesta de celebración. La fatalidad hizo que el accidente tuviese lugar en una fría noche en la que caía una tromba de agua, lo que le provocó una grave neumonía y problemas respiratorios que pusieron su vida en serio peligro, como así informó en exclusiva la revista SEMANA. Las informaciones que llegaron a nuestra redacción no eran buenas y todo hacía indicar que no superaría las primeras horas de ingreso en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda. Ahora, todo hace indicar que su situación ha mejorado, aunque no lo suficiente como para acceder a una habitación en planta y continuar su recuperación fuera de peligro. Algo que podría estar a punto de producirse, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de su madre, Lourdes Ornelas.

El hijo del mítico cantante sigue bajo cuidados intensivos en el citado centro médico y ya ha cumplido 40 días de hospitalización. Su evolución parece responder satisfactoriamente y en los próximos días será trasladado a planta, aunque aún no se ha fijado en el calendario este importante avance en su recuperación. Tanto para él como para su madre y su novia, quienes se turnan por la mañana y por la tarde para visitarle y acompañarle en la UCI, con el estrés y la desesperanza que esto conlleva. Ahora, Lourdes Ornelas ha vuelto a tomar la palabra para dar un nuevo parte médico sobre su hijo a ‘Europa Press’, reconociendo que el alta médica es aún una idea lejana, pero que en breve podrá celebrar que su hijo acceda a planta, lo que evidencia que está respondiendo bien a los tratamientos que los profesionales le han propuesto.

Vídeo: Europa Press

“Está evolucionando bien y yo estoy más tranquila, gracias”, ha sido la respuesta de la madre de Camilo Blanes a los periodistas que día tras día se preocupan por su estado de salud a las puertas del centro médico, a la espera de buenas nuevas. La mexicana reconoce que “en poco tiempo” su hijo subirá a planta a continuar con su recuperación, aunque no desea añadir muchos más detalles: “No puedo decir nada más. Va evolucionando bien y ahí estamos y en el hospital haciendo todo súper bien o sea que tranquilas”, asegura Lourdes, incluyendo a la novia de Camilo Blanes como parte de ese núcleo que ha conseguido cierta tranquilidad tras 40 días de incertidumbre.

Te interesará saber...