El tío de Rocío Carrasco se encuentra ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera con «una anemia alarmante». Revelamos en detalle su estado de salud.

Amador Mohedano sigue ingresado en un centro hospitalario de Jerez de la Frontera, adonde fue trasladado en la madrugada del viernes tras encontrarse mal. El centro médico aún no ha facilitado parte médico, pero se conocen nuevos datos sobre su estado de salud.

El mánager, con «una anemia alarmante»

Como se sabe, el que fuera mánager de Rocío Jurado decidió llamar a una ambulancia en mitad de la noche después de notar un profundo malestar. Antes de que lo trasladaran había avisado a su amiga Jacqueline, quien a su vez avisó a sus familiares. Desde que entró en urgencias lo han sometido a diversas pruebas diagnósticas para conocer el origen de su dolencia. El síntoma más acusado, una «anemia alarmante», según ha adelantado José Antonio León en ‘Sálvame’.

Sin embargo, no se trata de una anemia normal. Es una anemia tan grave que ha necesitado varias transfusiones de sangre. Además, «hay más complicaciones que no están trascendiendo», ha adelantado el reportero, pues «Amador lleva años con una serie de dolencias que no se está tratando y no se está cuidando».

«Lleva bastante tiempo alicaído y los que estamos cerca de él lo animamos a que vaya a revisiones médicas», ha contado el periodista, quien suele entrevistar al gaditano a las puertas de su domicilio y que se ha convertido en amigo personal del andaluz. Aunque aún no es oficial, Amador, que desde hace una semana estaba padeciendo problemas importantes de lumbago, «podría tener una hemorragia del sistema digestivo».

A su delicada situación física se suma el «desánimo» que lleva padeciendo desde hace tiempo. «Come poco y mal. El otro día tuvimos que llevarle la comida. Eran las cuatro de la tarde y no había comido. Mentalmente no está fuerte», ha explicado León.

Este mismo viernes Rosa Benito se ha mostrado muy preocupada por su exmarido y ha reconocido que el padre de sus cuatro hijos no se cuida demasiado. «No come bien (…) Yo lo que quiero es que se ponga bien», decía. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se ha querido mostrar cauta, pero ha dejado caer que podría haber sufrido un ataque de ansiedad provocado por las tensiones vividas en televisión en los últimos días. En especial, su enfrentamiento con María Patiño en directo: «Lo que pasó ayer te remueve y te lleva a un ataque de ansiedad enorme».

«Dejemos de meter mierda (…) El problema es que luego pasa lo que pasa», ha recalcado. Asimismo, ha detallado que su anemia es grave: «También ha tenido una bajada de glóbulos rojos».