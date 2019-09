El último bache de salud por el que ha pasado Toñi Moreno en pleno embarazo

Toñi Moreno sigue al pie del cañón en pleno embarazo. La presentadora de televisión sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, pero cuando acaban las grabaciones, Toñi tiene sus planes. Y es que en la recta final del cuarto mes de embarazo, la presentadora ha pedido ayuda de una entrenadora personal.

Para estos meses clave en el embarazo, Toñi Moreno ha confiado en Raquel López, directora de Mami Fit, una empresa que propone ejercicios para embarazadas antes y después del parto. En una de las sesiones que han tenido, la entrenadora personal ha querido grabar el final de la sesión, donde aparecía la presentadora tras el entrenamiento.

«Estoy en el segundo entrenamiento de hoy y estoy súper contenta, porque hoy sí que sí. ¿Qué tal su entrenamiento?», preguntaba Raquel a Toñi Moreno. «No me queda nada para ir a las Olimpiadas. Estoy como una rosa», decía entre risas. Raquel quería dejar claro el gran esfuerzo que estaba haciendo la presentadora.

«Mirad la carita que tiene hoy. Y eso que ayer estuvo malita con un montón de fiebre…», decía Raquel. Toñi Moreno asentía y explicaba qué había provocado ese bache de salud: «Los aires acondicionados, que habría que quitarlos todos», decía. Un resfriado que le habría provocado estar más molesta.

No es el primer bache de salud por el que pasa Toñi Moreno. Hace apenas unas semanas tenía que tomarse unos días de descanso para recuperarse de una caída tonta que tuvo, que le provocó varias heridas. «Me preguntáis todos por cómo estoy?? Ya me veis, con la nariz de Mr Potato. Jajajajajajajajajajaja. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude… Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso… Besos y os quiero!!!!!», escribía con un mensaje tranquilizador tras la preocupación de sus fans.