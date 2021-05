“Ella es mi secretaria y mi mejor amiga, como una hermana para mí”, decía. Y a Octavio se le quebraba la voz. Porque Macarena en realidad ahora es más como una madre para él. Lo cuida, lo mima y se ha encargado de que reciba los mejores cuidados. Ella y Rubén son quienes sufrieron en primera persona el inevitable deterioro del vidente, sus cambios de humor… Ellos sabían mejor que nadie por lo que estaba pasando, porque a sus problemas de salud se sumaron también los económicos.

“Es verdad que tengo algunos problemas económicos y me apaño como puedo. Pero menos mal que me ayudan Macarena y Rubén”, reconocía entonces. Octavio no quiso hablar de dinero, pero la verdad es que ha puesto a la venta su casa de Madrid que le servirá para pagar sus deudas. “Siempre me ha gustado vivir bien y he ganado mucho dinero, cierto, pero también lo he gastado. Me ha gustado disfrutar”, afirmó, recordando, por ejemplo que durante 30 años reservaba 40 días para escaparse a su rincón preferido del mundo, la isla italiana de Capri.