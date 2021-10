El clan Campos no deja de ser noticia. Cuando no es por ella es porque alguien ha hablado de ella, convirtiéndolas una vez más en polémica. Esto es lo que ha ocurrido ahora después de que Bigote Arrocet , el supuesto enemigo de la familia Campos, haya dado una entrevista en la que deja entrever que todavía mantiene relación con algún miembro de la familia. Y no, no nos referimos a Alejandra Rubio, algo que ya se sabía.

Y es que el humorista acaba de asegurar que sigue manteniendo el contacto con Terelu Campos. A pesar de que no ha acabado de la mejor manera con María Teresa Campos, Bigote Arrocet asegura que sigue hablando con la colaboradora de ‘Viva la vida’. Declara que habla con ella, a través de llamadas y de mensajes, y que lo hace de manera habitual. Bigote se atreve a decir, incluso, que con ella no tiene nada mal y que incluso la adora. Esto se entiendo como una traición a su madre, con la que el humorista no ha acabado de la mejor manera.

Este lunes, Terelu y Bigote Arrocet se volvían a ver las caras. El lugar donde coincidían no era otro que la basílica Hispanomericana de La Merced, en Madrid. Allí tenía lugar el funeral en memoria de Begoña Sierra, fundadora del Bingo Las Vegas, una mujer entrañable que era amiga de un sinfín de rostros conocidos. Terelu y Bigote no quisieron perdérselo, aunque más tarde se conocía que la relación de la hija de María Teresa y Begoña no era del todo buena.

Terelu Campos y Bigote Arrocet están en contacto a través de llamadas y mensajes

Kiko Hernández aprovechaba su vuelta a ‘Sálvame’ para hablar de los protagonistas de esta noticia. Y es que con ellos coincidió en el último adiós a su amiga. A pesar de que Kiko estaba mal en el momento del entierro de su amiga, hubo algo que hizo que se enfadara. Y es que el hecho de ver allí a la hija de María Teresa Campos no lo entendió, ya que según él, ella no tenía ninguna relación con Begoña. Esto lo ha querido expresar en su programa y compartirlo así con sus compañeros de plató. «Y ahora te vas al funeral… ¡Anda ya!», empezaba diciendo Kiko Hernández sobre la presencia de Terelu Campos en el último adiós a Begoña Sierra. El colaborador ha dejado claro que no entiende por qué estaba allí, que su amiga no se llevaba bien con Terelu por algunos feos que le había hecho.

No dudaba en lanzar todo un ataque a la colaboradora de ‘Viva la vida’, tachándola de falsa: «Qué falsedad y qué horror. Si vierais el mal cuerpo que se me quedó a mí… Yo estaba en la primera fila con la familia, ella estaría en el fondo porque como le gusta mucho salir a la playa…», explica sobre el supuesto ansia de Terelu de salir a fumar.

La relación de Bigote y Carmen Borrego es nula

No dice lo mismo de la otra hija de María Teresa Campos. Y es que con Carmen Borrego dice que no ha vuelto a hablar. Y no es de extrañar por los ataques que ha hecho en más de una ocasión la colaboradora de ‘Sálvame’, sobre todo cuando el humorista decía que sus hijas iban a ver pocas veces a su madre: «Nosotros no hemos hablado mal de Bigote durante la relación. Ha habido cosas que no nos han gustado, pero no la hemos hecho públicas. Cuando mi madre trabajaba, ella no estaba mucho tiempo en casa. El fin de semana ella trabajaba. Mi madre pasa más tiempo en casa desde la pandemia», aclara.

Con la persona que también se lleva muy bien es con Alejandra Rubio. Esta relación entre Bigote y la joven también se puede interpretar como una traición hacia la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. El pasado mes de septiembre, Alejandra se reencontraba en un plató de televisión con el humorista. Llevaban dos años sin verse. En vez de saltar chispas, sorprendió que ambos estaban muy emocionados. «Yo solo le quiero decir que la quiero mucho. Me ha hablado tanto de ella su abuela», afirmaba el chileno con lágrimas en los ojos.

Edmundo Arrocet, casi sin poder hablar en un principio, se fundió en un abrazo con la joven y acto seguido la miraba con dulzura. Añadía que continúa sintiendo mucho cariño por esta. «Su abuela la adora. Siempre iba a visitarla. No la quería como una nieta, pero la quiero mucho». Alejandra subrayaba que le dolía que la cosa terminara mal entre su abuela y él después de seis años de romance.

La hija de Terelu Campos también se veía completamente superada por la emoción y no podía evitar llorar en directo. «No sé qué decir. Yo con él no tengo ningún problema. Me he querido mantener al margen en esta historia. Hay cosas que me duelen porque no las entiendo, pero no tengo ningún problema con él. Me alegra verle e intentaré ser objetiva».